One Piece: Per Eiichiro Oda Akainu è troppo potente

One Piece ha tantissimi personaggi nel suo roster e da come possiamo immaginare alcuni nascondono (o mostrano) una potenza disarmante, capace di porre fine a tantissime battaglie con il solo schiocco delle dita.

Abbiamo avuto Barbabianca, come ben sappiamo nonostante fosse malato avrebbe potuto distruggere la Marina e tutti coloro che si sono opposti a lui durante la battaglia di Marineford con un paio di colpi, ma visto che il suo obiettivo era quello non lo ha fatto.

Sempre in quella saga abbiamo avuto Shanks e la sua ciurma, che con la sola apparizione ha messo fine alla guerra: dal lato opposto, quello dei “buoni” abbiamo Akainu, un personaggio crudele e altamente potente, capace anche lui di provocare danno intangibili ai pirati con poche mosse e alcune strategie.

Eiichiro Oda, in un’intervista del 2012, così come leggiamo sul profilo @sandman_AP ha espresso la sua opinione quando si scrive la potenza e la forza di un personaggio, mettendo al centro e confermando che un protagonista, in una vicenda del genere non si deve mai rendere troppo forte, altrimenti la vicenda si chiuderebbe in poco tempo.

“Quando si crea un protagonista, è importante non renderlo troppo forte. Ad esempio, Akainu è così forte che può porre fine a One Piece entro un anno. Akainu (Bunta Sugawara) è il ragazzo più bello del mondo. Mi prenderò cura di lui”.

Oda (2012): When creating a protagonist, it is important not to make him too strong. For example, Akainu is so strong that he can put an end to One Piece within a year. Akainu (Bunta Sugawara) is the most handsome guy in the world. I'll take good care of him.🥰 pic.twitter.com/JKPI0RkgX8

