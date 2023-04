Come ben sapete Berserk ha avuto nuova linfa vitale dopo la morte del suo autore originale, Kentaro Miura. Gli assistenti del maestro hanno tentato l’ardua impresa di lavorare su un’eredità importante, riuscendo a rendere onore a uno dei più grandi artisti di sempre.

Lo scrittore, nonché amico di Miura Kouji Mori, insieme agli artisti dello Studio Gaga hanno utilizzato gli appunti e le conversazioni con l’artista scomparso per onorarlo e portare a termine Berserk, recentemente “ingabbiato” in una lunga pausa. Ma così come leggiamo su Comic Book Berserk sta per tornare proprio in questo mese primaverile.

Young Animal, la rivista in cui è serializzato il manga seinen, ha confermato la pubblicazione ufficiale del prossimo capitolo il 28 aprile, quindi manca davvero poco prima che il Giappone (e il resto del mondo successivamente ndr), possa rivivere nuovamente le sanguinose vicende con protagonista Guts, Casca e Griffith.

Gli ultimi capitoli usciti dopo la morte del compianto Miura sono stati davvero terribili in termini di narrazione, visto che hanno mostrato scene e situazioni altamente pesanti, confermando ancora una volta il macabro e massacrante marchio di fabbrica originale della serie manga in questione.

Berserk: il manga torna questo mese dalla pausa

Proprio su questa scia di ritorno in pompa magna, il pubblico spera sempre e comunque in una nuova serie animata che adatti alla perfezione tutta l’epopea del guerriero nero tanta nota agli appassionati, tramite un prodotto degno e non abbozzato come poteva essere la serie in CGI del 2016, un’opera acerba e forse troppo “macchinosa”.

Il team dietro la nuova serializzazione di Berserk non ha ancora annunciato quanto tempo manca alla fine della storia, ma allo stesso tempo quest’ultima è anch’essa alle fasi finali, sancendo e chiudendo un percorso iniziato nel 1989 in Giappone, e nel 1996 qui in Italia.

Planet Manga ha recentemente pubblicato il volume 41 del manga, contenente gli ultimi capitoli appena discussi in questa sede. Cosa ne pensate di questi ultimi capitoli della storia saga cult dark fantasy? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book