Berserk infrange un record di vendita mondiale

Berserk è uno dei manga Seinen più amati e seguiti di sempre nato dalla mente geniale di Kentaro Miura, scomparso tragicamente nel 2021.

Nonostante la morte di Miura, gli amici del mangaka, tra Kouji Mori e lo Studio Gaga, un collettivo formato dagli aiutanti di Miura, ha riportato in vita le vicende di Guts. In questo modo sarà possibile onorare il loro amico assicurando un finale al suo iconico lavoro.

Berserk è in circolazione da decenni, dopo aver debuttato negli anni ’80. L’amato franchise ha superato molti record precedenti e oggi vogliamo riportare che una nuova statistica ha confermato quanti milioni di copie di Berserk sono sparse in tutto il mondo.

Al momento, è di ben 55 milioni, il numero di copie in circolazione di Berserk. Questo numero incredibile comprende sia le copie cartacee che digitali che hanno costantemente rilasciato nuovi capitoli per decenni.

Dopo l’ultimo capitolo di Miura, Mori e Studio Gaga si sono rimboccati le maniche per riportare nero su bianco le vicende di Guts. Lo Spadaccino Nero e i suoi amici sono riusciti a raggiungere Elfhelm e a curare Casca dalla sua afflizione in seguito all’Eclissi. Grifis e le sue orde sono riusciti a eliminare il luogo magico e a sottrarre alcuni potenti alleati da Guts nel suo viaggio oscuro. Berserk quindi prosegue la lotta dello Spadaccino Nero per il suo posto nel mondo, descrivendo il suo modo di affrontare difficoltà insormontabili.

L’anno scorso è stato pubblicato Berserk: The Memorial Edition, una serie televisiva che ha riproposto la trilogia di lungometraggi dello Studio di animazione 4C. Questa includeva l’aggiunta di materiale mai visto prima, escluso nella versione finale del prodotto, al momento del suo debutto sul grande schermo. Al momento non ci sono voci circa la possibilità di un nuovo adattamento anime, anche se c’è sicuramente molto materiale del manga che su cui poter lavorare adattato.

Al momento non ci sono aggiornamenti sull’uscita del capitolo 372 di Berserk sulle pagine di Young Animal. Tuttavia ci sono tantissimi appassionati che sperano non passi troppo tempo.

