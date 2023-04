One Piece va in pausa: quando ritornerà il manga?

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale dopo oltre 20 anni da quando è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump. Nel corso degli anni Eiichiro Oda ha avuto modo di presentare tantissimi personaggi, ognuno dei quali ha contribuito fortemente allo sviluppo della storia. Molti di questi sono rimasti nell’ombra per molto tempo, anche per via del lungo arco narrativo di Wano che ne escludeva necessariamente alcuni. Ma con l’arco di Egg Head molti sono tornati in azione.

Tuttavia successivamente le vicende di Rufy e del Nuovo Mondo andranno incontro a diverse pause per via di un evento nazionale. Dopo gli eventi emozionanti del capitolo 1079, il manga è pronto a tornare dalla pausa con il 1080. Ma subito dopo ce ne saranno altre. Infatti Eiichiro Oda si fermerà per le preparazioni legate alla Golden Week (“Settimana d’oro”) in Giappone.

I giorni interessati sono il 29 aprile e poi il 3 ,4 e 5 maggio. Dunque One Piece non rilascerà nessun capitolo in questi giorni.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1080 CONFIRMED by Scotchinformer: "BREAK NEXT WEEK!" ▪︎ Oda take a break due to preparations for the "Golden Week" holiday (Apr 29, 2023 – Fri, May 5, 2023) in Japan. — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) April 3, 2023

Come si può vedere dal contenuto condiviso, One Piece andrà incontro a diverse pause, e la Golden Week si concluderà curiosamente nel giorno del compleanno di Monkey D. Rufy. Questa festa giapponese definisce il periodo in cui cadono alcune precise festività pubbliche.

La prima è quella del 29 aprile ed è il giorno Showa, ossia il compleanno dell’Imperatore Hirohito festeggiato dal 2007. Il 3 maggio invece è la Festa della Costituzione, il 4 è la festa del verde e infine il 5 maggio conclude le festività con la Festa dei bambini o Festa dei ragazzi.

Queste pause che coinvolgeranno One Piece potranno essere una buona occasione per Ora per riposare e continuare a fare sempre più chiarezza sugli sviluppi della trama. Al momento il manga di trova nel suo arco narrativo finale e ha dimostrato di essersi addentrato pienamente.

Al momento però non c’è molta attenzione posta su Rufy ma questo per via di molti altri personaggi che meritano spazio e considerazione.