Tra le uscite J-POP Manga del 5 aprile 2023 si segnala La Conquista del Cielo, nuova opera della talentuosa artista coreana Yudori, già autrice de La Scelta di Pandora. È uno dei nuovi titoli che animeranno la primavera di J-POP quest’anno.

Continuano Canis 4 – The Speaker II, Il Mistero Di Ron Kamonohashi 4, The Rising of The Shield Hero 21, Dance Dance Danseur 13 e Smile Down the Runway 12.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 5 aprile 2023.

Le uscite J-POP Manga del 5 aprile 2023

La Conquista del Cielo

di Yudori

€ 20,00

Nell’Olanda del XVI secolo, Amelie è una giovane cattolica sposata con Hans, agiato mercante con la passione del collezionismo. Un ruolo, quello della moglie umile e accondiscendente, che mal si accorda al suo carattere ribelle e curioso… Finché il marito non porta dai suoi viaggi una giovane schiava arrivata da terre lontane, frantumando il fragile equilibrio della casa. A poco a poco, però, le due donne stringeranno un legame che le spingerà verso la libertà.

Il mistero di Ron Kamonohashi 4

di Akira Amano

€ 6,50

Ron e Toto arrivano al villaggio di Yada alla ricerca del fratello di Spitz. Lì soggiornava anche il funzionario mandato per la costruzione della diga, ma quest’ultimo, scomparso dal suo alloggio, viene ritrovato morto. Gli abitanti del luogo credono in Yadagami, una divinità con il potere della sparizione, e sostengono che l’aver provocato la sua collera sia la causa di tutto, ma…

The rising of the Shield Hero 21

di Yusagi Aneko, Aiya Kyu, Seira Minami

€ 5,90

Naofumi, otaku svogliato e dalla vita banale, è stato misteriosamente evocato in una dimensione parallela… per assumere il ruolo di eroe di quel mondo! Per assolvere il difficile compito, il ragazzo viene equipaggiato con un magico scudo: basterà a fare di lui un coraggioso paladino?

CANIS – The Speaker 2

di ZAKK

€ 6,90

Dopo la scomparsa di Nobu dall’orfanotrofio, anche Hal e Sam vengono inviati in due diverse scuole. Entrambi riescono a sopravvivere alla separazione pur cedendo alla sfiducia verso l’umanità, ma per una fortunata coincidenza si rincontrano durante un evento dedicato all’istruzione. Per riunirsi a Nobu, da cui sono separati da molti anni, i due ricominciano a indagare sul segreto dell’orfanotrofio, finché davanti ai loro occhi non appare un volto familiare…

Smile down the runway 12

di Inoya Kotoba

€ 6,50

Inizia la capsule colelction di New York! Cosa significherà per il futuro di Ikuto?! È il momento della sfilata per Yanagida, seguita dai amssimi conoscitori del mondo della moda. L’evento apre a Ikuto nuove possibilità, al punto che Mai Ayano in persona lo convoca per discutere con lui di una cosa… Nel frattempo, Chiyuki si impegna anche come attrice, finché non arriva un ingaggio che attendeva da tempo. Per l’occasione Ikuto vorrebbe lavorare ancora con lei, ma la modella ha l’obiettivo di migliorarsi per mettersi in pari con i successi del ragazzo. Come cambieranno le loro vite con queste sensazionali novità?

Dance Dance Danseur 13

di George Asakura

€ 6,50

Sebbene le finali dello YAGP siano alle porte, Junpei e Natsuki partecipano all’audizione per i ruoli protagonisti de “La bella addormentata”. La scuola però rimane a bocca aperta per la presenza scenica della nuova arrivata Hibiki. Natsuki e Junpei dovranno vedersela quindi con i tirocinanti dalla Russia e con la coppia di Hibiki e Misaki, in una sfida di talento e tecnica.

RISTAMPE

Nuvole a Nord-Ovest 1 e 2

Kakegurui 5

Sun Ken Rock 5

Toradora 2

Pokémon – La Grande Avventura 1 – 6

Pokémon – La Grande Avventura BOX 1 (1-3)

Pokémon – La Grande Avventura BOX 2 (4-6)

Il richiamo di Cthulhu

Danmachi 7

Rent a Girlfriend 1 e 2

Tekkon Kinkreet

USCITE DIGITALI

Hellsing 1-3