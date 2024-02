Fortnite: gli ultimi rumour parlano di un crossover con One Piece

Nel corso degli anni, Fortnite è diventato il leader delle collaborazioni crossover. Proprio la scorsa settimana abbiamo appreso che Disney sta investendo 1,5 miliardi di dollari in Epic Games come parte della partnership in corso tra le due aziende. Fortnite ha anche rilasciato la seconda fase dell’evento Teenage Mutant Ninja Turtles verso la fine della scorsa settimana.

Tuttavia, il carrozzone dei contenuti non si fermerà presto. In effetti, secondo una recente voce, ci sarebbe un altro massiccio crossover in arrivo che dovrebbe far piacere agli appassionati di anime. Anche se non abbiamo una finestra di uscita, sembra che un crossover di One Piece stia arrivando su Fortnite relativamente presto.

Questa indiscrezione proviene da XboxEra tramite ShiinaBR su Twitter. Il podcast settimanale di XboxEra ha parlato a lungo di alcune delle voci che hanno sentito su quali proprietà potrebbero arrivare su Fortnite. Come per ogni indiscrezione, è bene prenderla con una buona dose di scetticismo.

XboxEra ha precedentemente rivelato crossover come TMNT e Doom, ma nessuno ha un record perfetto. Detto ciò, se anche Shiina mette il suo nome su di essa, questo aggiunge una certa legittimità perché è un noto leaker di Fortnite.

BREAKING: One Piece is rumored to be coming to Fortnite soon! 🔥 This leak is coming from @Shpeshal_Nick & @xboxera, who have also leaked the TMNT, Doom, and Avatar collaborations 👀 (Thanks to @iFireMonkey for the heads-up!) pic.twitter.com/WFUqY8coen — Shiina (@ShiinaBR) February 11, 2024

L’indiscrezione afferma che One Piece arriverà su Fortnite in una forma o nell’altra. Potrebbe trattarsi di un semplice pacchetto di skin oppure Epic potrebbe organizzare un evento più sostanziale attorno a Luffy e i suoi amici. Di nuovo, la voce non include una finestra di uscita, il che non è troppo sorprendente dato che i crossover di Fortnite tendono spesso a spostarsi. Ricordatevi, non abbiamo ancora visto cose come il presunto crossover di Doctor Who arrivare su Fortnite. Dare una finestra di uscita è solo chiedere che la vostra previsione vada storta in questo battle royale.

A list of all collaborations that are rumored to be coming to Fortnite in the future, according to @Shpeshal_Nick: – Final Fantasy 7 Remake

– The Fantastic Four

– One Piece

– He-Man & Skeletor

– Devil May Cry

– Doc Ock (Spider-Man)

– Peacemaker

– Robin

– Magneto, Cyclops,… pic.twitter.com/T4KuafMlUw — Shiina (@ShiinaBR) February 11, 2024

One Piece non è stato l’unico crossover incluso nella voce di XboxEra. Infatti, se le loro fonti sono corrette, i giocatori di Fortnite hanno parecchio da attendersi. Alcuni di essi, già conosciamo. Ad esempio, il crossover con Avatar è stato confermato la scorsa settimana durante l’annuncio dell’accordo con Disney, ma diversi altri potenziali collaborazioni potrebbero arrivare su Fortnite nei prossimi mesi. Ecco l’elenco di tutti i crossover presunti:

Naturalmente, proprio come per il crossover di One Piece, è bene essere scettici su queste collaborazioni fino a quando Epic non annuncia qualcosa di concreto. È anche importante notare che le cose cambiano costantemente dietro le quinte di Fortnite, quindi alcune di queste potrebbero non avverarsi mai effettivamente. Detto ciò, questo dà ai fan di Fortnite un’idea abbastanza chiara di cosa aspettarsi nel corso del 2024.

