One Piece: Oda spiega perché non disegna scene romantiche

One Piece è uno dei manga shonen più famosi di sempre, nonché detentore di una serie di record. Il manga è ancora in corso dopo aver debuttato nel 1997 e una delle caratteristiche dei manga shonen di quegli anni è l’assenza di scene romantiche. E con il presente articolo vogliamo proprio riportare il motivo per cui Oda non da’ mai spazio a momenti dolci e romantici. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Sandman_AP, che ha condiviso una dichiarazione del mangaka risalente ad un’intervista del 2009.

Oda (2009): I don't draw romance because OP is a manga for boys. Female fans ask me to draw romance, but if they want to read it, they should read shoujo manga, and it's not my job. I don't care how many women love Luffy, but I don't think it's good if they love each other.😅 LEGGI ANCHE:



CATWOMAN: VACANZE ROMANE di Jeph Loeb e Tim Sale | Recensione — sandman (@sandman_AP) July 28, 2023

La dichiarazione risale al 2009, e Oda ha confessato il motivo per cui non c’è romanticismo in One Piece. “Non disegno storie d’amore perché One Piece è un manga per ragazzi“, ha confessato il mangaka. Ha anche aggiunto che le fan gli chiedevano di disegnare storie d’amore, ma rispondeva dicendo che se le volevano leggere dovevano passare ai manga shoujo. Inoltre per Oda non importa quante donne amano Rufy, secondo lui non l’amore per il protagonista non è fuori discussione.

Da questa dichiarazione piuttosto stereotipata, si capisce che nonostante One Piece sia classificato come uno shonen, ha anche un vasto pubblico femminile. Infatti tramite i sondaggi si Jump circa la metà del pubblico di Oda è costituito da donne. Alcune trame di One Piece si concentrano principalmente sui personaggi femminili. Non a caso One Piece: Red, l’ultimo film del franchise, segue gli eventi di una pop idol di fama mondiale, ossia Uta.

Attualmente, One Piece si sta preparando per il debutto del suo primo adattamento live-action previsto per il 31 agosto. Prodotta da Netflix e Tomorrow Studios, questa serie coprirà la saga dell’East Blu, composta da 8 episodi. Gli showrunner hanno recentemente rilasciato il primo trailer ufficiale, che si apre con la famosa scena dell’esecuzione di Gol. D. Roger, che da il via all’era della pirateria, desiderosa di trovare il One Piece.

Oltre al live-action di Netflix, abbiamo anche riportato che ci sarà un nuovo adattamento animato del one-shot di Eiichiro Oda, Monsters. Pubblicato originariamente nel 1994, questo manga si concentra su un famoso samurai di nome Shimotsuki Ryuma e sul suo coinvolgimento in un complotto che ha come obiettivo il corno di un drago, che si ritiene abbia poteri magici. E&H Production, produrrà l’anime e ha svelato un breve video promozionale per il progetto. Monsters non ha attualmente una data di uscita ufficiale quindi continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

Fonte – CBR