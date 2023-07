Il one-shot di Eiichiro Oda su Ryuma riceverà un adattamento anime

Eiichiro Oda è tra i mangaka più famosi e amati in tutto il mondo per aver scritto e disegnato One Piece. Parliamo di uno dei manga shonen che ha già fatto la storia, soprattutto se si pensa che è in corso dal 1997. Oda quindi lavora alle avventure del protagonista principale, Monkey D. Rufy da oltre 20 e anche se al momento il manga si trova nel suo arco narrativo finale, ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che il lungo viaggio di Rufy e dei suoi compagni si concluda.

Dunque chiaramente Eiichiro Oda deve la sua fama a One Piece, ma effettivamente ci sono altri progetti su cui ha lavorato? Sappiamo che il mangaka a 17 anni scrisse la sua prima opera, Wanted!, con la quale vinse diversi premi. Ma con il presente articolo vogliamo riportare una novità molto importante legata al mangaka.

L’evento One Piece Day 2023 ha rivelato che il one-shot intitolato Monsters di Eiichiro Oda riceverà un adattamento anime! Questo aggiornamento è accompagnato anche da un breve teaser, visibile in cima al presente articolo.

Questo one-shot è apparso proprio nella prima opera del mangaka, Wanted!. Si tratta di una raccolta di manga autoconclusivi, pubblicata da Shūeisha nel 1998. Questa comprende le storie Wanted! del 1992, Il regalo dal futuro piovuto dal cielo e Il viaggio notturno del demone del 1993, Monsters del 1994, e Romance Dawn del 1996.

Monsters si concentra sulle vicende del protagonista Ryuma, che in seguito appare nel manga One Piece. A dirigere l’anime di Monsters sarà il regista di di Jujutsu Kaisen e Jujutsu Kaisen 0, Sunghoo Park. Sarà anche responsabile della composizione. Il nuovo studio di animazione E&H di Park lavorerà all’adattamento anime, che consisterà in un episodio solo.

Sarà quindi interessante per tutti i fan scoprire altri eventi che Oda ha disegnato prima di One Piece. Il manga shonen è rimasto in pausa per un mese per via di un problema di astigmatismo che impediva al mangaka di lavorare. Ora è tornato e gli eventi finali della serie continuano a essere narrati con interminabili colpi di scena.

Fonte – Anime News Network