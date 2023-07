One Piece 1069: l’ultimo episodio prepara il terreno per il Gear Fifth

One Piece sta preparando il terreno per l’arrivo della nuova forma di Luffy con l’ultimo episodio, il 1069, che ha dato una sorta di “messaggio” al pubblico per quanto riguarda la potenza dell’Imperatore Kaido. La battaglia sulla Cupola del Teschio è sempre più ardente e senza ombra di dubbio manca poco prima della vera conclusione.

Se avete seguito gli episodi precedenti Luffy è già stato abbattuto una volta da Kaido, che lo ha scagliato giù dalla Cupola. Il ragazzo è riuscito a risalire per il secondo round grazie a Momonosuke versione Drago, uno dei personaggi principali di questo arco narrativo.

Da quel momento l’anime ha mostrato solo alcuni sprazzi della battaglia dando spazio alle lotte di Sanji e Zoro: ora però è arrivato il momento di concentrarsi solamente sull’epico scontro tra Luffy e Kaido, specie nei prossimi episodi previsti per le prossime settimane.

Nell’episodio 1069 quindi, abbiamo la caduta di Luffy successivamente a un colpo d’incrocio scagliato tra lui e Kaido, anche se quest’ultimo viene salvato da un membro del CP0. Il suddetto trattiene Cappello di Paglia per permettere allo Yonko di imprimere più forza nel suo attacco, abbattendo in modo violento il suo nemico.

Dopo l’esplosione di questo incredibile attacco Luffy sembra aver subito dei gravi danni e proprio da qui il tutto ricomincia sotto una nuova luce. Chi ha letto il manga sa benissimo cosa è successo ed è anche facile presumere che a breve arriverà il Gear Fifth in versione animata, che come ben sapete si rivela proprio dopo questo colpo.

Dopo l’importante caduta di Luffy quest’ultimo sembra quasi morto (se non lo è addirittura ndr), quindi proprio da qui abbiamo il cosiddetto “Risveglio” da parte di Joy Boy, e di conseguenza anche del frutto di Luffy: ormai manca davvero poco.

