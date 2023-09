Tra le uscite targate Panini Comics del 7 settembre 2023 troviamo l’edizione limitata del primo volume di Predator con la copertina firmata da Gabriele Dell’Otto, oltre al primo volume di Star Wars: L’Alta Repubblica – Avventure ambientato nella Fase 2 e un nuovo numero dell’edizione Integrale di Conan il Barbaro.

Inoltre, gli specialissimi Tarocchi del Necromicon, ispirati all’universo creato da H.P. Lovecraft.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 7 settembre 2023.

Le uscite Panini Comics del 7 settembre 2023

Conan il Barbaro 5

4,90 €

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #17-20

Gli dei di Bal-Sagoth e La cosa nel tempio, due adattamenti dei racconti di Howard illustrati dall’autore di Amazing Spider-Man e Green Lantern: Gil Kane! Barry Windsor-Smith torna invece per I falchi dal mare e Il nero segugio della vendetta, con il Cimmero ora mercenario su un vascello diretto a Makkalet! Ed è qui che lo aspettano gli specchi di Kharam-Akkad! Bonus: una galleria di rarità d’epoca a colori e in bianco e nero!

Star Wars: L’Alta Repubblica – Avventure 1

16,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Adventures (2022) #1/4

Trecento anni prima della saga cinematografica di Star Wars, la galassia sta vivendo un periodo di pace e i Jedi sono al culmine del loro splendore.

Per la giovane Padawan Sav Malagan, entrare far parte dell’Ordine dei Jedi è sempre stato un sogno, ma ora che si trova intrappolata sulla nave della famigerata piratessa spaziale Maz Kanata si chiede se diventare una Jedi è davvero quello che vuole!

Predator – Il Giorno del Cacciatore Variant 1

Cover Variant autografata da Gabriele Dell’Otto

29,00 €

Contiene: Predator (2022) #1/6

Copertina variant realizzata in esclusiva per Panini da Gabriele Dell’Otto. Edizione esclusiva panini.it, limitata in 500 copie firmate da Gabriele.

Molti anni fa, Theta, la più giovane componente di una spedizione scientifica, vide i suoi genitori venire massacrati da un Predator.

Prima di essere falcidiata dall’alieno, però, la madre è riuscita a ferirlo, tagliandogli una delle quattro appendici mandibolari e permettendo così alla figlia di fuggire.

Oggi Theta è adulta e viaggia per lo spazio accompagnata da Sandy, l’IA che si è sempre presa cura di lei.

La ragazza cerca un Predator a cui manca un’appendice mandibolare e farà di tutto per trovarlo e compiere così la sua vendetta.

Ed Brisson e Kev Walker firmano il primo arco narrativo delle nuove storie a fumetti di Predator: un’avventura mozzafiato ed estremamente action incentrata su uno degli alieni più feroci della storia del cinema.

Tarocchi Del Necronomicon

28,00 €

Per tutti gli appassionati del mondo lovecraftiano, arrivano gli imperdibili Tarocchi del Necronomicon: un mazzo di 78 carte inedite della tradizione dei tarocchi ispirate all’universo misterioso di H.P. Lovecraft e ai personaggi più iconici del Necronomicon insieme a una guida con le illustrazioni mai viste di Cthulhu, Yog-Sothoth e le altre oscure creature dell’immaginario dell’autore.. Uno strumento per fornire conoscenza e risposte attraverso un viaggio catartico che esplora le zone più oscure dell’anima per arrivare a una nuova luce.