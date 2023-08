JoJo: il manga di Araki ha influenzato il mondo di Devil May Cry

Le bizzarre avventure di JoJo è tra i manga seinen più famosi e amati di sempre, oltre a essere tra i più attivi da quando ha debuttato negli anni ’80. Questo anche grazie alla totale dedizione del mangaka, Hirohiko Araki, che ha affermato in passato che tutto quello che vuole è lavorare il più possibile alle diverse storie dei Joestars. Sarebbe disposto a farlo anche per il resto della sua vita.

E inevitabilmente, sia per la sua fama che per i lunghi anni di serializzazione, la serie di JoJo ha influenzato alcuni importanti manga. In un’intervista riporta alla luce del creatore di videogiochi Hideki Kamiya, è stato rivelato che Le Bizzarre Avventure di JoJo ha influenzato il mondo di Devil May Cry di Capcom.

La serie Devil May Cry è un importante franchise di videogiochi sviluppata dalla Capcom, famosa anche per aver realizzato Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter e molti altri titoli. Devil May Cry ha debuttato la prima volta su PlayStation 2 nel 2001, introducendo Dante, il cacciatore di diavoli il cui background lo ha reso il combattente perfetto per affrontare alcune orde soprannaturali.

Questa serie videoludica conta cinque titoli principali e mentre il sesto capitolo deve ancora essere confermato, è chiaro che i fan vedranno ancora Dante in azione.

In un articolo pubblicato di recente sull’Electronic Gaming Monthly, Hideki Kamiya ha confermato che la natura di Devil May Cry si ispira a Le Bizzarre Avventure di JoJo. Infatti per quanto riguarda il personaggio principale, Dante, Kamiya confessa di essersi ispirato fortemente ad un personaggio dei fumetti giapponesi chiamato Cobra. Si tratta di un personaggio che non ha paura e parla con molta ironia e sguardi provocatori, anche se deve affrontare guai immensi.

“Ho adorato questo personaggio e il suo fumetto. E ci sono anche diversi riferimenti a un personaggio di un altro manga giapponese, Le bizzarre avventure di JoJo” confessa. Il nome del personaggio è Joseph Joestar.

Joseph Joestar è apparso per la prima volta in Battle Tendency, affrontando i vampiri guidati dal villain Kars. Dopo la conclusione di Battle Tendency, Joseph sarebbe tornato sia in Stardust Crusaders che in Diamond Is Unbreakable, e ha dimostrato di essere uno dei personaggi più amati nati dalla mente del mangaka Hirohiko Araki.

Fonte – Comicbook