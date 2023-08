Oshi no Ko sarà in pausa a causa delle condizioni di salute di Akasaka

Oshi no Ko ha sorpreso tutti quest’anno, riscuotendo un importante successo dopo il debutto dell’adattamento anime. Ma per quanto riguarda il manga, pare che andrà incontro a una pausa. Sulla scia del suo grande debutto sul piccolo schermo, Oshi no Ko è tra le serie di maggior successo del 2023. Infatti il successo riscosso è accertato anche da una crescita record delle copie in circolazione del manga. Nonostante questo ritmo incredibile e trionfante, tutti i mangaka hanno bisogno di una pausa.

Il manga seinen è scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari. E con il presente articolo vogliamo riportare che è prevista una pausa del manga. Infatti Akasaka ha bisogno di spostare l’attenzione sulla sua salute. Akasaka stesso ha condiviso sui social media la notizia attraverso una lettera indirizzata ai fan. In questo modo ha avuto modo di spiegare il motivo per cui ha bisogno di fermarsi.

Akasaka ha infatti rivelato di aver cominciato a sentirsi male qualche tempo fa. E per questo gli è stato consigliato di prendersi una pausa prolungata dal lavoro per pensare a se stesso.

“Mi sento male da qualche tempo fa e, dopo averne discusso con le persone più vicine, ho deciso di prendermi una pausa di un mese” annuncia il mangaka. Prosegue scusandosi con i fan per questa pausa di 30 giorni, ma ha anche rassicurato tutti dicendo che nel momento in cui ha scritto questo messaggio, è tornato in piena salute ed è desideroso di tornare a lavorare al meglio delle sue condizioni. Promette infatti di tornare al più presto e fare sempre del suo meglio e spera che tutti i fan siano desiderosi che questa pausa finisca presto.

Quindi confermiamo che la storia principale di Oshi no Ko tornerà in 14 settembre, salvo cambiamenti. Ma i fan non rimarranno con le mani in mano. Infatti abbiamo recentemente riportato che la disegnatrice, Mengo Yokoyari inchiostrerà e scriverà una serie di capitoli speciali di Oshi no Ko fino al ritorno della storia principale prevista il 14 settembre. L’intermezzo affronterà storie secondarie nell’universo della serie seinen, suddivise in quattro capitoli.

Fonte – Comicbook