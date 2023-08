Oshi no Ko in pausa fino a settembre: ecco quando tornerà

Oshi no Ko è senza dubbi una delle sorprese più importanti del 2023. Infatti ha conquistato tanti fan da ogni parte del mondo, con il debutto dell’adattamento anime ad aprile di quest’anno, prodotto dallo studio Doga Kobo. Quest’ultimo ha lavorato fedelmente agli eventi del manga scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari. Si tratta di un manga soprannaturale seinen che ha debuttato rivista Weekly Young Jump di Shūeisha ad aprile 2020.

Ma è grazie all’anime se ha riscosso un successo così incredibile. Questo accade molto frequentemente anche per molte altre serie come ad esempio Jujutsu Kaisen e Chaisaw Man. Con il presente articolo vogliamo però riportare che Oshi no Ko andrà in pausa.

Prima di approfondire i dettagli, l’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider sneakyoshi. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

CONFIRMED: Oshi no Ko manga (main story) will be on hiatus until young jump issue #42, out on September 14 (chapter 126 release).

In the meantime, the "Oshi no Ko -interlude-" short series will release which consists of a total of 4 chapters and is written by mengo herself. pic.twitter.com/bQW1DvfX2m

— Sneaky ♦️ (@sneakyoshi) August 7, 2023