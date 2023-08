Tra le uscite manga Star Comics del 9 agosto 2023 si segnala l’offerta in bundle del romanzo e del quarto volume del manga di The Tunnel of Summer, The Exit of Goodbyes, oltre al secondo numero di Gigantis e al ventesimo di Kaguya-Sama: Love is War che si avvia verso la conclusione prevista con il ventottesimo volume.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 92 agosto 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 9 agosto 2023

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 19

KAPPA EXTRA n.290

di Norihiro Yagi

€ 5,90

UNA MAGICA AVVENTURA FANTASY DALL’AUTORE DI “CLAYMORE”

Il viaggio di Lacyl e Leana li porta in una foresta avvolta da una fitta nebbia, dove si trovano davanti a delle illusioni causate da degli “insetti luminosi” che danno forma a frammenti di ricordi… Riusciranno a sfuggire alla trappola? E chi è il misterioso giovane che vive nelle profondità della foresta?

CLAYMORE NEW EDITION n. 10

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Nella città di Pieta si combatterà una battaglia disperata. Chi è Alfons, il Re d’Argento della Terra del Nord? E perchè vuole avanzare verso sud? Nel frattempo, la comparsa del terribile Rigardo mette in grave difficoltà Clare e le sue compagne…

DOMANI IL PRANZO SEI TU n. 9

POINT BREAK n.278

di Kiminori Wakasugi

€ 6,50

UNO SCONVOLGENTE SURVIVAL-ACTION CON RACCAPRICCIANTI MOSTRI ANTROPOFAGI

Dopo l’improvvisa comparsa di alcuni mostri giganteschi Sasazuka e gli altri hanno deciso di entrare a far parte della squadra di soppressione per eliminarli. Lungo il cammino per raggiungere la loro meta, tuttavia, Masai viene assassinato da Aiko per ordine di Shimada. Ma ci sono altri traditori pronti ad attentare alle loro vite…

FISH SOCIETY

PANPANYA WORKS n.7

di panpanya

€ 9,90

LA COLLANA PANPANYA WORKS SI ARRICCHISCE DI UNA NUOVA OPERA!

I pesci escono dal mare e iniziano a lavorare nel luogo a loro più congeniale: il porto! In questa nuova raccolta, panpanya torna a sorprenderci con le sue storie in cui il surreale fa capolino nella quotidianità diventando sorprendentemente ordinario. Oltre a tante storie, non mancheranno le ormai classiche pagine di commento, con tante riflessioni e interessanti approfondimenti. Assolutamente da non perdere!

GIGANTIS n. 2

POINT BREAK n.277

di Kenichi Tachibana , Takayuki Yamamoto , Yoichi Komori

€ 6,50

IL NUOVO MANGA ILLUSTRATO DAL DISEGNATORE DI TERRA FORMARS!

È trascorso un anno da quando l’isola di Tsushima è stata occupata dalle grottesche Ias. Rin, una scienziata della Darpa che manda avanti il progetto segreto noto come Project Gigantis, cerca di entrare in contatto con Gen, che però non sembra per niente intenzionato a offrire la sua collaborazione. Nel frattempo, la notizia dello sbarco di una Ias getta il genere umano nella più completa disperazione…

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 20

FAN n.286

di Aka Akasaka

€ 6,50

CHI SI INNAMORA… PERDE!

Si avvicina il giorno di San Valentino! Le giornate di Yu Ishigami trascorrono in un groviglio di ansia e aspettative… Riceverà mai della cioccolata dalla senpai Tsubame Koyasu? Nel frattempo, anche Miko Iino, che ha cominciato a rendersi conto dei propri sentimenti, si tormenta in preda al dubbio su come comportarsi…

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 8

di Julietta Suzuki

€ 9,00

Nanami è riuscita a salvare Tomoe, gravemente ferito, e portandolo fra le braccia si dirige verso la casa di Yukiji. Quest’ultima, dal canto suo, sospetta che lui sia un mostro… Nanami cercherà di aiutarlo, evitando il più possibile di interferire nel suo passato!

MAO n. 15

EXPRESS n.276

di Rumiko Takahashi

€ 5,20

LA NUOVA OPERA DELLA PRINCIPESSA DEL MANGA!

Dopo essere venuto a conoscenza di una storia che ha a che fare con lo spirito maligno di un gatto, Mao si reca in un certo villaggio, dove, oltre a Byoki, si trova anche l’uomo che era seppellito sotto il padiglione Goshiki. E mentre anche Hakubi e Yurako si mettono in azione, il destino comincia a intrecciare la sua rete…

MY SON IS PROBABLY GAY n. 5

WASABI n.17

di Okura

€ 6,90

LA RICERCA DELLA PROPRIA IDENTITÀ IN UNA STORIA FAMILIARE TENERA, COINVOLGENTE E DI GRANDE ATTUALITÀ

La signora Aoyama continua a osservare con sguardo attento ma riservato il cammino del figlio Hiroki, che ultimamente si è interessato anche alla danza. Che sia successo qualcosa con Asumi, una kohai che sembra nutrire un certo interesse per lui? Nel frattempo, col rientro del marito Akiyoshi, in famiglia si torna in quattro! Il racconto di una madre che segue con affetto la sua famiglia giunge al suo quinto e ultimo volume.

THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES – ROMANZO

di Kukka , Mei Hachimoku

€ 18,90

Si dice che il misterioso “tunnel di Urashima” possa esaudire il più grande desiderio di chi vi entra in cambio di un certo numero di anni di vita. Una notte, il giovane Kaoru si imbatte in questo luogo soprannaturale e decide di testarne i poteri. Il suo desiderio è quello di riportare in vita la sorella minore, la cui morte ha sconvolto l’intera famiglia. Ha così inizio una strana e malinconica avventura estiva…

Arriva finalmente in Italia il romanzo vincitore del Premio Gagaga e del Premio Speciale della Giuria ai tredicesimi Shogakukan Light Novel Awards, dal quale sono stati tratti una serie manga e un film d’animazione!

THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES: ULTRAMARINE n. 4

KAPPA EXTRA n.291

di Koudon , Kukka , Mei Hachimoku

€ 6,50

L’OPERA CHE HA ISPIRATO IL CELEBRE FILM D’ANIMAZIONE!

Kaoru viene a sapere che qualcuno si è offerto come redattore di Hanashiro. Dovrebbe essere una bella notizia, che segna un deciso passo avanti nella realizzazione del suo sogno di diventare una “fumettista”, ma a dire il vero la ragazza sembra tutt’altro che entusiasta. Vedendola indecisa se entrare o meno nel tunnel, Kaoru le consiglia di rimandare l’esplorazione e prende una decisione importante… Come si concluderà la storia di Kaoru e del misterioso tunnel dei desideri?

BUNDLE THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES (MANGA VOL.4 + ROMANZO)

di Koudon , Kukka , Mei Hachimoku

€ 22,90

Il quarto e ultimo volume della serie a fumetti e la pluripremiata novel da cui è stata tratta, entrambe in una sola, fantastica uscita!

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 3

QUEER n.67

di Kotetsuko Yamamoto

€ 6,50

Fa il suo ritorno in Italia, una delle autrici più importanti del panorama Boys’ Love in Giappone con una delle sue serie più amate!

Per quanto continui a cercare di diventare più virile, Kirara ha anche cominciato a curare il proprio aspetto. Sul fronte sentimentale, niente di nuovo: il suo amore non corrisposto per Ken, che si ostina a baciarlo malgrado sostenga di non provare nulla per lui e di odiare i gay, continua a lasciarlo interdetto. Come se non bastasse, con l’arrivo di Hanawa, un amico d’infanzia di Ken, la situazione amorosa di Kirara si complica ulteriormente!