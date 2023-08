Tra le uscite J-POP Manga del 2 agosto 2023 si segnala Figli e guai, un’autobiografia romanzata di Osamu Tezuka, indicata per chi ha sempre sognato di gettare uno sguardo nella vita privata del dio del manga.

La vita del mangaka Tetsuro Ohsamu (che guarda caso ricorda anche nell’aspetto un certo Osamu Tezuka) è già molto frenetica, e lo diventa ancora di più dopo la nascita dei suoi tre figli. Un allegro volume semi-autobiografico in cui Tezuka racconta le giornate di una famiglia un po’ particolare che ha molti punti in comune con la sua…

Prosegue A Cruel God Reigns, la serie più lunga e complessa scritta e disegnata da una delle madri delle shojo moderno, Moto Hagio, che arriva al suo quarto volume.

La situazione si fa sempre più complicata per il giovane Jeremy alle prese con l’ambiguo fratellastro Ian.

Continuano I Am A Hero – Nuova Edizione 17, La divisa scolastica di Akebi 9, Rent A Girlfriend 16, Staygold 4, Dance Dance Danseur 17, Kingdom 59 e Mission: Yozakura Family 13.

Le uscite J-POP Manga del 2 agosto 2023

Figlie e guai

di Osamu Tezuka

La vita del mangaka Tetsuro Ohsamu è già molto frenetica, e lo diventa ancora di più dopo la nascita dei suoi tre figli: il primogenito Makoto e le piccole Rumiko e Chiiko! In questo allegro volume semi-autobiografico, il dio del manga racconta le giornate di una famiglia un po’ particolare che ha molti punti in comune con la sua, permettendoci di sbirciare “dietro le quinte” della sua vita di tutti i giorni.

A cruel God reigns 4

di Moto Hagio

Jeremy, un quindicenne sensibile ma estroverso è deliziato dalla notizia del nuovo matrimonio della madre nevrotica con un ricco inglese. Il suo nuovo patrigno, Greg, si dimostra una presenza inquietante… È un sadico e uno stupratore, e non perde tempo a fare di Jeremy la sua vittima. Mesi di orribili abusi portano il ragazzo alla disperazione, spingendolo a meditare l’omicidio del patrigno. Ma non tutto va secondo i piani, e Jeremy si ritroverà sulle spalle una colpa ancora più terribile…

I am a Hero – Nuova Edizione 17

di Kengo Hanazawa

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trenta cinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare un eroe.

La divisa scolastica di Akebi 9

di Hiro

Continuano le avventure scolastiche di Komichi Akebi, la ragazza con la divisa alla marinaretta, presso la prestigiosa accademia femminile privata Robai! Le attività del club di teatro proseguono a gonfie vele, ma la responsabile assegna a Komichi un argomento di studio… l’amore?! Successivamente ha inizio la gita scolastica, la cosiddetta “osservazioni di gruppo della luna”! Sarà un autunno contrassegnato da amore, passione e studio!

Rent A Girlfriend 16

di Reiji Miyajima

Sono iniziate le riprese per realizzare il sogno cinematografico di Mizuhara. Tutto va a gonfie vele grazie alle sue eccezionali capacità interpretative e ora rimane da girare soltanto l’ultima scena. Tuttavia, Kazuya, grazie a un sotterfugio orchestrato da una certa persona, si ritrova da solo con lei. Come si evolverà la situazione?

Staygold 4

di Hideyoshico

Poco dopo che Hayato ha lasciato la famiglia Nakayama, Hidaka si ritrova inaspettatamente in una relazione più intima con Ko. Lui, che si credeva soddisfatto della loro amicizia, ora sta forse vivendo i momenti più belli della sua vita, potendo finalmente esprimere alla luce del sole i suoi sentimenti e il suo desiderio alla persona che ama. Ma per qualche ragione… una lieve apprensione si fa strada piano piano nel suo cuore.

Dance Dance Danseur 17

di George Asakura

Junpei si imbatte per puro caso in Blanco, il suo idolo di sempre… ma inaspettatamente il leggendario ballerino inizia a riempirlo di insulti! Saschko, anche lui spinto dall’ammirazione per Blanco, fa sfoggio di un livello incredibile che non ha nulla a che vedere con quello di Junpai… L’intensità aumenta nelle fasi finali dello YAGP!

Kingdom 59

di Yasuhisa Hara

Conclusa la violenta battaglia nella piana di Zhuhau, l’esercito Qin entra a Ye, dove però i viveri sono terminati. Xianyang invia i rifornimenti, ma a Liewei, la porta del regno di Zhao, la strada è sbarrata. L’andamento dello scontro è altalenante e Ye sta per cadere, travolta dalla fame. Quale sarà il piano del comandante supremo Wang Jian per risolvere la situazione?

Mission: Yozakura Family 13

di Hitsuji Gondaira

Seguendo le tracce di Momo, Taiyo e gli altri giungono alla vecchia residenza Yozakura. L’antica magione in stile europeo è ora famosa come casa infestata, ma Futaba percepisce che l’intero edificio è manovrato da una grande forza. Ed è proprio lì che fa la sua comparsa il secondo leader: Lady Ninomae!

RISTAMPE

L’estate in cui Hikaru è morto 1

Oshi no Ko – My Star 5

USCITE DIGITALI

Rent a Girlfriend 16

World Embryo 8