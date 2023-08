One Piece 1089: le conseguenze della distruzione del Regno di Lulusia

Dopo la conclusione degli eventi tumultuosi di Wano, One Piece ha dato il via al suo ultimo arco narrativo, quello che dovrebbe portare a termine il lunghissimo viaggio di Monkey D. Rufy iniziato nel 1997 sulla rivista di Shueisha, Weekly Shonen Jump. Il mangaka, Eiichiro Oda, ha lavorato senza mai perdere colpi e il fatto che One Piece sia probabilmente il manga Shonen più venduto e famoso al mondo ne spiega il motivo di questo successo planetario.

Il manga, dopo la pausa di un mese per via del problema di astigmatismo di Oda, è tornato alla regolare serializzazione e ha ripreso dalla missione di salvataggio di Kobi organizzata dal vice ammiraglio Garp. Quest’ultimo è riuscito nel suo intento ma ha savuto sacrificarsi. Al momento non sono chiare le sue condizioni, ma i fan hanno visto che è stato sconfitto dai Pirati di Barbanera sull’isola dei pirati.

L’arco finale di One Piece ha sicuramente mostrato tantissime situazioni diverse che sono accadute nel Nuovo Mondo dopo gli eventi di Wano. Uno di questi è la distruzione del Regno di Lulusia, per mano di Im grazie all’uso della Mother Flame. Si tratta della creazione più potente e sconvolgente creata dallo scienziato Vegapunk. E il capitolo 1089 di One Piece ha mostrato su lettori quello che ne è rimasto dopo la violenta esplosione.

Ricordiamo che prima della cancellazione totale del Regno, Sabo dell’armata Rivoluzionaria era giunto apparentemente sull’isola e si era messo in contatto con Ivankov e Dragon, sull’isola di Kamabakka. Successivamente si è scoperto che Sabo non era effettivamente lì, motivo per il quale ha poi fatto ritorno per spiegare a tutti la verità del Reverie e della morte di Re Cobra.

Dopo la cancellazione del Regno di Lulusia, gli effetti e le conseguenze sono assolutamente devastanti. Oda nel capitolo 1089 ha rivelato che la violenta esplosione ha generato un fortissimo terremoto che si è avvertito da ogni parte del Nuovo Mondo. E soprattutto questo ha provocato l’innalzamento del livello del mare di un metro. L’esplosione era così violenta e potente da non riuscire a individuare l’epicentro e molte delle isole vicine sono state inghiottite dal mare.

Ora, al posto del Regno di Lulusia, si trova un’enorme buco che non riesce a chiudersi, all’interno del quale l’acqua scorre come una cascata.