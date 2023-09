Naruto: Kishimoto parla delle somiglianze con il protagonista della serie

Naruto è uno dei rappresentati più importanti, amati e famosi in tutto il mondo. L’omonimo manga, scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, è infatti l’opera più famosa del mangaka e nonostante siano passati diversi anni dalla sua conclusione, i fan sono ancora vicini a Naruto. Basti pensare che il 2023 ha segnato il ritorno del ninja biondo in occasione del 20° anniversario della serie anime.

Ma prima di tornare ad approfondire questo aspetto, con il presente articolo vogliamo riportare un aneddoto su Masashi Kishimoto. Infatti il mangaka, in occasione di un’intervista risalente a novembre 2011 parlava di come si sentiva vicino al personaggio principale del manga da lui stesso creato. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider kishimotomasshi.

Il mangaka quindi ha parlato della somiglianza tra lui e Naruto. Infatti entrambi sono grandi amanti del ramen, tanto per cominciare. E, come molti fan sapranno, Naruto non era molto bravo a scuola. Si scopre che anche Kishimoto non aveva un buon andamento e per questo ha sempre vissuto con un senso di inferiorità.

Naruto ha sempre esclamato che sarebbe diventato Hokage, da sempre il suo sogno. Ma tutti lo deridevano e prendevano in giro per questo. Allo stesso modo quando Kishimoto diceva da bambino che sarebbe diventato un mangaka, tutti coloro che lo circondavano gli dicevano che non sarebbe mai accaduto in alcun modo. Solo che, a differenza di Naruto, il mangaka non aveva la fiducia in sé per poter controbattere e dire con forza e determinazione che invece ce l’avrebbe fatta. Si limitava a dire a se stesso, sottovoce, che avrebbe potuto farcela.

Da questo aneddoto si capisce che si tratta di un professionista molto serio e che presumibilmente abbia deciso di descrivere un po’ se stesso e la sua personalità attraverso Naruto. È uno dei manga shonen più venduti in tutto il mondo, solo dietro a One Piece, Dragon Ball e Golgo 13. Quest’anno è tornato con un one-shot speciale incentrato su Minato come protagonista principale e con quattro episodi anime speciali. Originariamente i loro debutto era previsto per il 3 settembre, ma il loro debutto è stato posticipato a data da destinarsi per migliorarne la qualità.