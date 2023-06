Yu-Gi-Oh! con l’iniziativa dedicata al TCC, ha mostrato la 25th Anniversary Rarity Collection, offrendo al pubblico la possibilità di vivere nuovamente a pieno l’ebrezza nel collezionare una nuova espansione, questa volta dedicata appunto, ai 25 anni del noto franchise TGC/anime/manga.

La Yu-Gi-Oh! TCG 25th Anniversary Rarity Collection comprende 79 carte, tra cui sono disponibili le seguenti versioni: Super Rares, Ultra Rares, Secret Rares, Quarter Century Secret Rares, New “Prismatic” style Collector’s Rares, e New “Prismatic” style Ultimate Rares.

Yu-Gi-Oh! il TCG sorprende i fan con una nuova espansione per il 25° anniversario

L’uscita è prevista per novembre del 2023 e nonostante Konami non abbia ancora rivelato tutta la lista in maniera ufficiale, in calce grazie a Comic Book possiamo leggere le novità, alcune carte e le versioni di queste ultime in cui questa espansione sarà lanciata:

Rarità:

Super Rare

Rare ultra

Rare segrete

Rare segrete del quarto di secolo (per celebrare il 25° anniversario!)

Rare Segrete di Platino (viste per l’ultima volta nella Mega-Tin del 2015!)

Nuove Rare da collezione in stile “Prismatico” (realizzate con scintille extra, è la stessa tecnologia giapponese “Rare da collezione” precedentemente disponibile solo in Asia)!

Nuove Ultimate Rare in stile “Prismatico” (con effetto vernice 3D in rilievo, come la tecnologia giapponese “Ultimate Rare” precedentemente disponibile solo in Asia).

Carte confermate finora:

Ash Blossom & Joyous Spring

Nibiru

The Primal Being

Effect Veiler

Infinite Impermanence.

Baronne de Fleur

Borreload Savage Dragon

Egyptian God Slime!

Pot of Prosperity

Triple Tactics Talent

Forbidden Droplet

Probabilità del Pack:

2 Super Rare

1 Rara Segreta (con una possibilità su 4 di essere potenziata a Rara Segreta di Platino o Rara Segreta del quarto di secolo)

2 Ultra Rare (ognuna delle quali ha una possibilità individuale di 1 su 6 di essere aggiornata a una nuova Rara da collezione in stile “Prismatico” o a una nuova Rara definitiva in stile “Prismatico”)

Oltre alla Rarity Collection del 25° anniversario, Konami ha anche comunicato che il set di carte base di Age of Overlord, al prezzo di 4,49 dollari a pacchetto (nove carte per pacchetto), uscirà il 20 ottobre 2023. Il set completo include 100 carte, suddivise in 10 Rare Segrete, 14 Ultra Rare, 26 Super Rare e 49 Comuni. Nel frattempo, 24 di queste carte possono essere acquistate anche nelle Rare Segrete del quarto di secolo, e una di queste 24 carte è disponibile solo in questa forma.

Fonte Comic Book