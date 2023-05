Yu-Gi-Oh! Master Duel apporta un cambiamento della banlist

La lista delle carte limitate e bandite di Yu-Gi-Oh! Master Duel ha recentemente subito un aggiornato. In particolare questo ha apportato alcune modifiche piuttosto notevoli, anche se queste non incontrano molto le richieste che i giocatori avevano rivolto a Konami. Il cambiamento principale riguarda le carte bandite del gioco, che ne include una in più. Infatti l’unica modifica apportata e che vogliamo riportare in questo articolo, riguarda la carta magia Fusione Istantanea. Ora tutti i giocatori che la possedevano nel loro deck, dovranno scartarla.

Un’altra carta magia che ha avuto un grande successo è Sepoltura Sciocca di Beni, passata da tre a uno. Lo stesso vale per Re delle Paludi. Entrambe queste carte infatti passano da alcun tipo di restrizione a diventare ora limitate. Quindi molti deck sono destinati a subire delle modifiche di conseguenza. A proposito di mazzi che cambiano, presto sarà più giocabile la carta magia Cambiare Idea, visto che è passata da limitata a semi limitata. In altre parole, ora i giocatori possono avere due carte incantesimo nei loro deck anziché solo una.

Le ultime quattro carte che hanno subito modifiche sono passate tutte da semi limitate a illimitate, quindi da due a tre. Queste sono Assaltatrice del Cielo Asso – Kagari, Formazione di Fuoco – Tenki, Re Supremo Drago Oscurowurm e Falcodrago del Tuono.

Quanto effettivamente influiranno questi cambiamenti, resta da vedere. Tuttavia il divieto di Fusione istantanea sembra che creerà un grosso problema, dato che molti giocatori hanno utilizzato deck che presentano questa carta magia. Ad esempio, questo potrebbe avere un impatto sul deck Tearlaments. Tuttavia non è certo uno sviluppo del genere.

Yu-Gi-Oh! Master Duel è disponibile gratuitamente, come gioco free-to-play, tramite dispositivi mobili, Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X.

Master Duel è l'ultimo gioco di carte di strategia multipiattaforma free-to-play con duelli frenetici, una straordinaria qualità grafica e una nuova colonna sonora dinamica.

