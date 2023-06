Dandandan: il primo progetto anime potrebbe essere in lavorazione

L’industria degli anime è in continua evoluzione ed espansione e pare che presto sarà annunciato l’adattamento animato di Dandandan. Gli studi di animazione stanno lavorando sempre di più a nuovi progetti animati dato che che diventano sempre più popolari nei mercati al di fuori del Giappone. Naturalmente, i manga che hanno maggiore seguito sono sempre i primi a ottenere un adattamento. Tuttavia oggi vogliamo riportare che secondo alcuni rumors, Dandadan farà finalmente il suo debutto sul piccolo schermo.

Il tutto proviene dal Giappone, con la curiosa registrazione di un dominio web. Sembra che il nome di questo dominio, registrato come sito ufficiale, sia anime-dandadan. A dare maggiore conferma ci ha pensato un profilo Twitter, privato, chiamato anime_dandadan. E questo è emerso poco dopo la registrazione del dominio.

Dopotutto, un certo numero di progetti anime sono stati preceduti da registrazioni di domini e da voci di corridoio condivise sui social media. Il nome del sito web è già registrato in Giappone, ma chiaramente, al momento, non sappiamo chi ci sia dietro. C’è sempre la possibilità che questa possa essere una notizia fake elaborata su internet e sui social. Tuttavia data la popolarità di Dandadan, molti sperano che stia per essere annunciato davvero un adattamento anime. Si prevedono una serie di rivelazioni, che coinvolgeranno l’industria degli anime, attraverso alcuni eventi come Anime Expo. Quindi non resta che aspettare e vedere come si evolverà questa situazione.

Dandadan è una commedia romantica shonen soprannaturale scritta e disegnata da Yukinobu Tatsu. Dalla sua pubblicazione, il manga ha riscosso un forte successo tra i fan. E i due protagonisti ne hanno il pieno merito, facendo sia ridere che piangere i lettori. La serie è pubblicata con cadenza settimanale sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha dal 6 aprile 2021 ed è ancora in corso. In Italia, Edizioni BD ha annunciato l’acquisizione del manga con l’edizione pubblicata sotto l’etichetta J-Pop da settembre 2022.

Le vicende ruotano attorno a Ken Takakura, un ragazzo vittima di atti di bullismo. Un giorno, il giovane inizia a scambiare delle parole per caso con la sua compagna di classe Momo Ayase. Lui ama l’occulto, mentre lei crede soltanto nei fantasmi. I due, per una scommessa, decidono di recarsi separatamente in zone associate sia all’occulto che al soprannaturale. Visitando i rispettivi luoghi, entrambi si devono ricredere.

Fonte – Comicbook