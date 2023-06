Tra le uscite J-POP Manga del 7 giugno 2023 si conclude il mortale survival game di Alice in Borderland di Haro Aso con l’uscita del nono e ultimo volume della serie da cui è stata tratta la fortunata serie di Netflix! Riuscirà Arisu, a scoprire la verità dietro Borderland nell’ultimo Game?

Escono il numero 15 di Atom The Beginning, elegante rivisitazione moderna dell’intramontabile Astro Boy di Osamu Tezuka e la commedia erotica Happy Shitty Life 4.

Continuano BJ Alex 15, Armed Girl’s Machiavellism 12, Mission: Yozakura Family 12, Rent A Girlfriend 15, Dance Dance Danseur 15 e Ottoman 3.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 7 giugno, ricordandovi anche gli ultimi annunci effettuati durante il Napoli Comicon 2023.

Le uscite J-POP Manga del 7 giugno 2023

Alice in Borderland 9

di Haro Aso

12,00€

Arisu, un ex studente disoccupato e appassionato dei videogiochi, si ritrova improvvisamente catapultato nella Tokyo alternativa di una “terra di confine” identica in tutto e per tutto a quella reale, ma deserta e diroccata. In compagnia di due amici, il duro Karube e l’erotomane Chota, Arisu sarà costretto ad affrontare in quello scenario desolato un vero e proprio survival game, nella forma di una sequenza di giochi dalla difficoltà potenzialmente…mortale. Riusciranno i tre ragazzi a sopravvivere a questo nuovo, pericoloso mondo? Chi ha creato tutto questo? Ma, soprattutto, c’è un modo, per loro, di tornare alle loro vite originali?

La conclusione dei mortali game di Borderland è qui!

Atom the Beginning 15

di Osamu Tezuka, Tetsuro Kasahara e Masami Yuki

6,90€

Questa è la storia che porta alla nascita del robot eterno “Tetsuwan Atom” (Atom braccia di ferro) per mano del professor Tenma e del professor Ochanomizu che, durante la loro gioventù, si sono dedicati completamente allo sviluppo dei robot.

Happy Shitty Life 4

di Harada

6,90€

Dopo essere stato sorpreso a tarda notte dal suo stesso capo a usare l’ufficio come garçonnière, Kasuya viene retrocesso dalla sua posizione di alto livello e viene trasferito in una sede lontana e per di più in campagna. Per poter tornare a Tokyo il prima possibile, Kasuya è determinato a mettersi in luce e a ottenere buoni risultati sul lavoro, accantonando I piaceri della carne. Tuttavia il suo vicino Kuzuya, che condivide con lui l’interesse per gli stessi giochi erotici, farà di tutto perché Kasuya non riesca a dimenticare il richiamo della passione!

Armed Girl’s Machiavellism 12

di Yuya Kurokami e Karuna Kanzaki

5,90€

L’ex ballerina e re danzante, Aoi Ryuzoji, sfodera la sua arte di spada, la watojustsu. A fronteggiarla c’è Rin Onigawara, la ragazza per cui provava più empatia. Nel mezzo della furiosa battaglia, però, la sua avversaria le urla qualcosa riguardo la lampante differenza tra loro e i sentimenti che entrambe provano per Nomura…

Mission: Yozakura Family 12

di Hitsuji Gondaira

5,90€

Superata la sfida dell’esame per diventare spia di rango argento, Taiyo incontra Kawashita e gli riferisce il desiderio di Tsubomi Yozakura di essere uccisa. Un crudele destino, però, attende Kawashita… e il padre di Mutsumi, Momo Yozakura, entra in azione!

Rent A Girlfriend 15

di Reiji Miyajima

5,90€

Per il successo del crowdfunding, è giunto il momento di mettere in atto il “piano 203”! Mentre gli altri distribuiscono i volantini e cercano ricompense per i finanziatori, Mizuhara chiede al suo amico Umi di condividere sui suoi social il progetto, ma in cambio dovrà andare a teatro con lui… Kazuya, ovviamente, si strugge di gelosia… Come andrà a finire?

Dance Dance Danseur 15

di George Asakura

6,50€

Le finali dello YAGP sono ormai alle porte, ma quando il maestro Iwai gli chiede di riflettere su “cosa ti spinge a salire sul paclo?”, Junpei resta così sconvolto da non riuscire più nemmeno a ballare. Troverà le risposte che cerca?

Ottoman 3

di Shinnosuke Kanazawa

6,50€

Souya, impiegato volenteroso ma scorbutico, è impantanato in una vita trascorsa a suon di straordinari in ufficio e rincorse alle scadenze di lavoro. I suoi unici sostegni nella vita sono l’adorata moglie, Yuuka, e un sogno nel cassetto: diventare un autore di manga. Un giorno, mentre torna a casa, Souya viene coinvolto in un grave incidente e, prima che lui possa rendersene conto, il suo corpo viene posseduto da una misteriosa forma di vita aliena! L’esperienza fornisce a Souya degli incredibili poteri, trasformandolo in “Otto-man”, un supereroe da fumetto che scoprirà presto di avere nel destino una fondamentale missione: salvare dalla minaccia di alieni malvagi la sua amata mogliettina!

BJ Alex 15

di Mingwa

9,90€

Jiwon e Dong-gyun sono ormai una coppia, ma nell’aria ci sono ancora delle questioni in sospeso: BJ Alex continuerà con le sue dirette? E, soprattutto, è il caso di dire a qualcuno della loro relazione? Perché l’improvviso buonumore di Jiwon è stato notato e tutti si chiedono chi avrà conquistato il cuore del single più ambito dell’università…

RISTAMPE

Super Mario Mangamania

Orange Road 2 e 4

Hell’s paradise – Jigokuraku 2-5

USCITE DIGITALI