Dragon Ball può vantare nel suo roster numerosi personaggi vista l’enorme mole di film, episodi filler, manga e videogiochi che hanno concesso al pubblico di svariare attraverso tanti combattenti degni di essere nominati, così come vediamo in questo articolo: Dragon Ball: i 5 personaggi non Saiyan più forti.

In ogni classifica del genere sono ovviamente presenti sempre Goku, Vegeta, Broly e via discorrendo, vista l’accortezza e la potenza data dagli autori nel corso del tempo, come sempre numerose spanne al di sopra di tutti. Per questo oggi andiamo a vedere i 5 guerrieri più forti non Saiyan presenti nel franchise: pronti?

Prima di cominciare vi avvertiamo che la classifica non è in ordine di potenza (visto che devono essere analizzati alcuni fattori nel dettaglio ndr) e per questo vi alleghiamo nella lista genericamente i 5 guerrieri più forti del franchise non Saiyan, senza classificare per potenza appunto.

Dragon Ball: i 5 personaggi non Saiyan più forti

Gamma 1 e Gamma 2 Jiren Orange Piccolo Granolah Black Freezer

Gamma 1 e Gamma 2

Essendo degli Androidi creati appositamente da Dr Hedo per battere Piccolo e Gohan, la potenza di entrambi è veramente degna di nota, specie se andiamo a considerare la loro natura fatta di circuiti e congegni vari, quindi mancanti delle debolezze facente parti della condizione umana come affaticamento, ferite profonde e via discorrendo.

Jiren

Non poteva mancare Jiren in questa classifica, visto che ha tenuto testa all’Ultra Istinto di Goku mostrando delle tecniche e delle mosse davvero uniche nel suo genere, fuse tutte a una potenza davvero straordinaria e sovrumana.

Come se non bastasse la sua tecnica di meditazione al momento sta ispirando Vegeta nel suo allenamento nuovo.

Se ci pensiamo anche la sua sconfitta è stata solamente un motivo di storia, anche perché se consideriamo alcuni fattori Jiren aveva ancora un potenziale nascosto non mostrato nel Torneo del Potere, vista la vittoria di Goku già premeditata dall’inizio.

Orange Piccolo

Anche qui andiamo a scovare un nuovo potenziale per Piccolo, uno dei personaggi preferiti di Toriyama dove per molto tempo insieme a Gohan è rimasto nascosto nei meandri della storia.

La sua nuova forma aumenta sia la forza che la stazza, donando al nemekkiano una potenza e una velocità senza pari, al momento non mostrata ancora nella sua forma massima.

Senza dubbio quest’ultimo va di prepotenza in questa lista anche per via di questa situazione, ovvero che il suo potenziale non è stato ancora mostrato, quindi siamo in attesa.

Granolah

Anche in questo caso Granolah non poteva mancare, vista la sua potenza come “Guerriero più forte dell’Universo” scaturita da un desiderio con le Sfere del Drago.

Per sconfiggere Vegeta e poi Freezer il guerriero ha voluto barattare metà della sua vita per ottenere tale potenza, riuscendo a suo malgrado, con il prezzo sulla sua esistenza pagato, di sconfiggere gli ultimi rimasti della razza Saiyan, per poi concludere con Freezer.

Insieme a Gas questo guerriero ha ovviamente raggiunto una potenza incredibile e senza dubbio si merita di entrare di netto in questa classifica insieme agli altri, anche se in un certo senso “ha barato”.

Black Freezer

Al momento è il personaggio non Saiyan più forte della timeline originale di Dragon Ball Super, anzi, è addirittura il guerriero più potente al momento visto che con un solo pugno ha messo al tappeto sia Goku che Vegeta. Ancora nel dubbio questa trasformazione sembra essere davvero pericolosa, forse troppo potente per un singolo guerriero.

Per questo Goku e Vegeta stanno allenando Broly sul Pianeta di Beerus, così da ottenere un’arma in più (magari vincente) su quello che potrebbe essere il prossimo obiettivo di Freezer a proposito della conquista dell’Universo.

Oltre questi abbiamo Majin Buu, Hit, Androide 17, Top e anche tanti altri, specie se andiamo a considerare l’enorme roster creato da Toriyama nel corso degli anni.

Fonte CBR