Naruto è uno dei manga shonen più amati di sempre e che sarà per sempre ricordato da tutti i fan. Masashi Kishimoto è riuscito a raccontare la storia di Naruto Uzumaki, il ninja biondo e protagonista della serie con l’obiettivo di diventare il più grande Hokage del suo villaggio e guadagnarsi il rispetto di tutti abitanti del villaggio. Naruto è un manga basato sul mondo dei ninja e ci sono tantissimi scontri iconici che lo caratterizzano. Tuttavia, come spesso accade, ci sono diversi scontri che non si sono mai visti nel manga in quanto sono solo stati raccontati. Sarebbe stato sicuramente interessante poterli vedere, soprattutto quando a sfidarsi c’erano ninja di livello incredibile.

Nel corso degli anni, i fan hanno assistito ad alcune delle più importanti battaglie di Naruto. Tuttavia, ci sono parecchi combattimenti che non sono mai stati illustrati nella storia. Proprio per questo nella presente discussione cercheremo di riportare e analizzare i 7 migliori scontri mai visti nel manga di Naruto.

Naruto – I 7 migliori scontri mai visti nel manga

7) ROCK LEE VS NEJI

La lotta di Rock Lee contro Neji è stata fortemente anticipata da Masashi Kishimoto durante l’arco degli esami Chunin della serie. Sebbene i due fossero nella stessa squadra capitanata dall’eccentrico Jonin Gai Maito, Lee era, all’epoca, invidioso del genio di Neji. Allo stesso tempo, però, era anche il suo obiettivo che voleva affrontare e superare. Infatti il pupillo di Gai si allenava tantissimo e molto duramente rispetto al ninja del clan Hyuga, perché voleva dimostrare che lui poteva superarlo. Sfortunatamente, Rock Lee non ha mai avuto la possibilità di combattere contro Neji. Invece, ha avuto modo di combattere contro Gaara.

6) I TRE NINJA LEGGENDARI VS HANZO

La Seconda Grande Guerra Ninja è sicuramente stato uno dei momenti più sanguinosi e violenti della serie Naruto. Infatti un elevato numero di potenti shinobi provenienti da diversi paesi ninja, scesero in campo per combattersi l’un l’altro. E probabilmente il più grande scontro di questa Guerra è stata quella tra il Team Hiruzen e Hanzo la salamandra. Nonostante fossero giovani e piuttosto potenti, Jiraiya, Orochimaru e Tsunada non riuscirono a sconfiggere Hanzo. Sarebbe stato molto interessante guardare questo scontro soprattutto perché tutto quello che i fan sanno è che alla fine Hanzo ha ribattezzato i tre ninja di Konoha come “I leggendari Sannin di Konoha“.

5) HASHIRAMA VS KAKUZU

Hashirama Senju è il primo Hokage ed eterno rivale di Madara Uchiha. Il suo potere è famoso tra tutti i ninja come anche temuto. Infatti possiede l’abilità innata dell’arte del legno, che ha sempre ingolosito tantissimi altri ninja. Il primo Hokage ha affrontato chiaramente molti shinobi nella sua vita, anche se tutti pensano ai numerosi scontri avvenuti contro Madara. Tuttavia dopo la formazione dei villaggi ninja, si verificarono ancora degli scontri e in una di queste occasioni aveva affrontato Kakuzu, inviato dal villaggio dell’acqua per assassinare il Primo Hokage. Ma la missione fallì in quanto Kakuzu perse la battaglia riuscendo però a sopravvivere. I fan non sono riusciti ad avere un assaggio di questo scontro nemmeno attraverso brevi flashback, ma sarebbe stato molto interessante poterla vedere.

4) DAI MAITO VS I SETTE SPADACCINI DELLA NEBBIA

Gai è uno dei personaggi più amati dai fan di Naruto, e lo stesso si può dire con Dai, suo padre. Conosciuto come l’eterno Genin, proprio come suo figlio, era limitato nelle arti ninja magiche e nelle arti illusorie. Tuttavia, eccelleva nelle arti marziali e soprattutto era colui che era in grado di aprire le otto porte. Durante la Terza Grande Guerra Ninja, Dai salvò suo figlio e i suoi compagni di squadra, Ebisu e Genma Shiranui dai sette spadaccini della nebbia che avevano affrontato il trio. Anche se Gai sosteneva che non poteva competere con il ninja della nebbia, Dai ha ricordato a suo figlio che aveva ancora la tecnica delle otto porte e che l’avrebbe usata per proteggere qualcuno che amava.

3) MADARA UCHIHA VS MU E ONOKI

Proprio come Hashirama Senju, anche Madara Uchiha ha combattuto contro tanti altri ninja nella sua vita, dato che aveva vissuto l’era degli Stati Combattenti. Come tutti i fan sanno, Madara viene evocato da Kabuto durante la Quarta Guerra dei Ninja e si ritrova ad affrontare nuovamente Onoki, ormai invecchiato. Infatti tra i due ninja c’era stato già un confronto quando Onoki era molto giovane ed era l’allievo del Secondo Tsuchikage Mu. Lo scontro ebbe luogo dopo la formazione dei villaggi ninja, ma ne uscirono nettamente sconfitti. Sia Onoku che Mu possedevano l’abilità innata dell’arte della polvere ed erano piuttosto forti. Quindi sarebbe stato interessante vedere come Madara li avesse battuti. Purtroppo, i fan non sono mai riusciti a vedere nemmeno una breve fase di questo scontro nemmeno tramite flasback.

2) A VS MINATO

Minato Namikaze, nonché il quarto Hokage era noto in tutti i paesi ninja come lo shinobi più veloce di sempre. Ma c’era anche un altro ninja altrettanto veloce, ossia il suo rivale, A, noto come il Quarto Raikage del villaggio della nuvola. I due ninja si scontrarono in diverse occasioni durante la Terza Grande Guerra dei Ninja. Poco dopo, i due divennero Kage dei rispettivi villaggi e non ebbero più la possibilità di combattere tra loro. Sebbene ad A non piacesse particolarmente Minato, rispettava sinceramente il suo talento, arrivando persino a dire che credeva che non ci fossero altri shinobi come lui.

1) TOBIRAMA VS KINKAKU E GINKAKU

Tobirama Senju, il secondo Hokage e fratello di Hashirama Senji, ha combattuto in diversi scontri nella sua vita, specialmente contro ninja del clan Uchiha. Tuttavia, la sua battaglia più difficile che meriterebbe di essere letta, è avvenuta durante la Prima Grande Guerra Ninja quando ha affrontato Kinkaku e Ginkaku da solo. Parliamo dei ninja traditori appartenenti al Villaggio della Nuvola, che hanno messo in difficoltà l’alleanza ninja durante la Quarta Guerra Ninja. Dopo essere stati resuscitati i fratelli confessarono di aver affrontato Tobirama e di averlo sconfitto con successo, lasciandolo in punto di morte. Sapendo quanto fosse potente Tobirama, sicuramente la battaglia è stata intensa e sarebbe interessante aver modo di vederne gli sviluppi.