Kagurabachi è nella top 3 di Manga Plus. Dopo l’incredibile successo del primo capitolo il manga di Hozakono entra nell’Olimpo della piattaforma Shueisha, dopo essersi inserito prepotentemente all’interno della top 10, surclassando molti titoli commerciali e importanti come Oshi no Ko e anche My Hero Academia.

Con il primato mantenuto da One Piece con quasi 1 milione di letture totali e un secondo posto occupato dal sempreverde Jujutsu Kaisen di Gege Akutami con 815.000 visualizzazioni arriva appunto Kagurabachi con più di 700.000 click, superando opere di punta come Boruto, My Hero Academia, Chainsaw Man, Dragon Ball Super, Oshi no Ko e tanti altri.

Il percorso fatto da quest’opera è stato veramente incredibile e come anticipato stiamo parlando anche di una velocità assurda di ascesa, ricordandovi che il manga attualmente ha pubblicato solamente 3 capitoli. Recentemente anche Oshi no Ko ha compiuto questa impresa ma come ben sappiamo è stata aiutata dall’anime, così come Boruto e anche Jujutsu Kaisen.

Assurdo vedere di come una storia pubblicata normalmente sulla piattaforma e senza nessuna trasposizione animata abbia fatto questo meraviglioso successo, che a quanto pare è destinato solamente a crescere. Inizialmente si poteva immaginare che il primo capitolo era stato letto per via della novità, ma dopo alcune settimane il manga ha solamente scalato la vetta arrivando appunto nella top 3.

Qualche settimana fa Kagurabachi era entrato fin da subito nelle prime 10 opere più letti di Manga Plus e ora al momento è arrivato in terza posizione, concorrendo tra le opere più lette al mondo in questo preciso momento storico: One Piece e Jujutsu Kaisen, entrambi in una parte molto importante delle loro tramite, quindi al momento anche “imbattibili” per questo, anche se Kagurabachi è solamente a poche visualizzazioni dall’opera di Gege Akutami.

Come anticipato l’anime di Jujutsu Kaisen e quello di One Piece stanno dando man forte alla controparte cartacea, alimentando e raccogliendo sempre e comunque l’interesse dei lettori verso l’opera originale, mentre il quarto capitolo di Kagurabachi uscirà questa domenica.

Fonte Manga Plus