Jujutsu Kaisen con le nuove puntate ha messo al centro numerosi eventi impattanti per la trama, come ad esempio il suggellamento di Gojo per mano di Geto, rivelatosi un altro essere. L’ex-amico dello stregone supremo si è rivelato solamente un recipiente anche se il corpo originale ha reagito quando ha sentito Gojo chiamare il suo nome. L’azione si è poi spostata su Yuji e gli altri, mentre il risveglio di Sukuna è imminente.

Ora, come leggiamo su Comic Book l’ultima puntata dell’anime a quanto pare avrebbe citato la Principessa Mononoke, il noto film animato dello Studio Ghibli diretto da Hayao Miyazaki. Ashitaka della Principessa Mononoke viene messo a confronto da un post di @JujutsuTwts con Geto appunto, mostrando una movenza molto simile tra i due.

Jujutus Kaisen 2: la nuova stagione anime ha citato la Principessa Mononoke?

Jujutsu Kaisen x Princess Mononoke pic.twitter.com/Hjfx5iUsoD — Jujutsu Kaisen (@JujutsuTwts) October 1, 2023

Che Jujutsu Kaisen sia ispirato alle opere del passato è chiaro, ma la potenziale citazione al lungometraggio dello Studio Ghibli non è stata accreditata ma è evidente l’ispirazione. Entrambi i personaggi sono molto interessanti e importanti per le rispettive vicende e al momento trattando la figura di “Geto” quest’ultimo si pone come uno dei personaggi centrali dell’arco concerne all’incidente di Shibuya.

In questa saga sono tutti protagonisti e le Maledizioni ergono un velo magico sulla città di Tokyo, cercando così di minacciare ad attirare Gojo, cercando appunto di intrappolarlo. La puntata 11 di Jujutsu Kaisen uscirà in Giappone il 5 ottobre, anche se dobbiamo come sempre attendere qualche ora prima della distribuzione su Crunchyroll.

Anche se Sukuna, il Re delle Maledizioni è di una potenza inaudita Gojo è molto pericoloso per i sudditi di quest’ultimo e per forza di cose si sta cercando un piano per bloccarlo per sempre. Il manga invece ha raggiunto e toccato un culmine molto interessante per la storia, che ovviamente non andremo a rivelare per via degli spoiler.

Fonte Comic Book