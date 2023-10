One Piece – Netflix: lo showrunner conferma che Loguetown non sarà tagliato

La prima stagione del live-action di One Piece ha riscosso un successo importantissimo dopo il suo atteso debutto. E da quando Netflix ha rilasciato tutti gli 8 episodi il 31 agosto, il live-action che adatta gli eventi iniziali del manga scritto e disegnato da Oda, continua a dominare. Infatti l’inaspettato successo e consenso da parte della maggior parte del pubblico, ha spinto Netflix a confermare la seconda stagione del live-action.

Come tutti i fan e non della serie sanno dopo aver visto la prima stagione di One Piece di Netflix, questa ha adattato i momenti principali dell’arco dell’East Blue. Chiaramente Netflix con Eiichiro Oda si sono concentrati sui momenti più importanti e non mancano dei contenuti originali. Con la conferma della seconda stagione del live-action, i fan si aspettano di poter vedere nuovi archi chiave ed entusiasmanti. E uno di questi sarà quasi sicuramente l’arco dell’isola di Drum. Questo lo si può dedurre in quanto quando Oda ha confermato la seconda stagione del live-action, ha parlato di un dottore che si sarebbe unito alla ciurma di Rufy. Chiaramente il riferimento è rivolto a Chopper.

Ma ci sono anche altri archi narrativi che i fan potranno potenzialmente aspettarsi di vedere e con il presente articolo vogliamo parlare proprio di uno di questi. A discuterne ci pensa il solito showrunner, Matt Owens e si concentra principalmente su Loguetown. Stando alle sue parole, Logutown non sarà saltato nel live-action e se non è presente nella prima stagione è solo perché non volevano che fosse tutto troppo accelerato.

L’aggiornamento arriva dalla pagina X dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Matt Owens confirms Loguetown will not be skipped in the Live Action, but was instead moved out of Season 1 to not have it be rushed #OnePiece pic.twitter.com/8c26lwRHqR — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) October 7, 2023

Il messaggio di Owens è molto rassicurante per tutti i fan, vista l’importanza e lo spessore di quella fase del manga. Lo showrunner ha spiegato infatti che il motivo per cui Loguetown non è presente nella prima stagione del live-action è per via del numero degli episodi ridotto. E se avessero provato ad amalgamarlo al resto delle altre vicende, non avrebbe funzionato. Conclude rassicurando che Loguwtown non sarà saltato o tagliato, ma non ci sono ancora arrivati. Quindi da queste parole si può anche intendere che vedremo tutto nella seconda stagione.