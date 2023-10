Tra le uscite targate Panini Comics del 12 ottobre 2023 si segnala la 100ª uscita della serie regolare di Star Wars (occasione celebrata anche da una cover variant) e di un nuovo volumetto Star Wars-Verse, questa volta dedicato a Luke Skywalker dopo quello di Darth Vader.

Inoltre un nuovo volume di Spawn Pistolero e il secondo Omnibus dedicato a La Spada Selvaggia di Conan, la classica serie “adulta” dedicata al Barbaro dalla Marvel.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 12 ottobre 2023.

Star Wars 32

Star Wars 100

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #33, Darth Vader (2020) #32

Star Wars 32

Variant

Star Wars 100

7,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #33, Darth Vader (2020) #32

Il centesimo numero! Perché gli Eroi Ribelli riescano a fuggire dal Non Spazio, Luke Skywalker deve ristabilire il suo legame con la Forza e… trovare una nuova spada laser! Nel frattempo, Darth Vader obbliga Sabé e le altre ex ancelle di Padmé Amidala a scegliere se schierarsi con lui o affrontarlo…

Star Wars: L’Alta Repubblica – Avventure

Il Terrore Senza Nome

19,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Adventures: The Nameless Terror (2023) #1/4



Una missione Jedi di routine sul pianeta Dalna si trasforma in una lotta per la sopravvivenza dopo l’attacco mortale da parte di un nemico invisibile. Costretti a ritirarsi all’interno di un’antica struttura, i Jedi verranno inseguiti da questo spietato predatore che si ciba della paura e taglia ogni connessione con la Forza… un terrore senza nome!

Star Wars-Verse: Luke Skywalker

9,90 €

Contiene: Star Wars: Age of Rebellion – Luke Skywalker (2019) #1, Star Wars (2020) #1, Star Wars (2015) #22, Star Wars Annual (2016) #1

Un volume per rivivere alcuni dei migliori momenti a fumetti di uno dei più amati eroi del cinema. Coltivatore di umidità su Tatooine, apprendista di Ben Kenobi, eroe ribelle, potente Jedi, recluso Maestro amareggiato dai sensi di colpa. Tutto questo, e molto di più, è Luke Skywalker. Cinque storie selezionate per vecchi e nuovi lettori, in formato maneggevole ed economico per familiarizzare con la sua versione a fumetti.

Star Wars: L’Alta Repubblica – Alla Ricerca del Pianeta X

23,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Quest for Planet X

Voci di un conflitto tra i Jedi e un gruppo noto come il Sentiero della Mano Aperta non rallentano le due famiglie di prospettori più potenti della Repubblica, i Graf e i San Tekka, che annunciano la Caccia nell’Iperspazio, una gara per tracciare nuovi corridoi iperspaziali. Il giovane prospettore Dass Leffbruk e l sfacciat adolescente Sky Graf hanno bisogno di un’altra persona per vincere la gara: la Padawan Rooper Nitani. Ma quando lei accetterà con riluttanza di unirsi alla squadra, scoprirà che il loro vero piano è trovare il misterioso e leggendario Pianeta X…

Spawn Pistolero 3

21,00 €

Contiene: Gunslinger Spawn (2022) #13-19

Torna l’unica serie di Spawn scritta interamente da Todd McFarlane! Il Pistolero continua a spuntare la lista di persone condannate a morire per ciò che hanno fatto a lui e alla sua famiglia, e una di queste è un velocista mascherato! Ma è vero anche l’opposto: perché alcune inquietanti creature celesti hanno ricevuto il comando di uccidere il Pistolero a tutti i costi! Disegni dell’artista di Fantastic Four e Flash!

Conan Omnibus – La Spada Selvaggia di Conan 2

21,00 €

Contiene: Savage Sword of Conan (1974) #13/28, Marvel Comics Super Special (1977) #2

Secondo, gigantesco tomo dedicato alla riedizione in grande formato dello storico magazine Marvel in bianco e nero, con adattamenti delle classiche storie di Conan firmate da R.E. Howard a cura del possente duo Roy Thomas/John Buscema e non solo, vista la presenza di Ombre a Zamboula disegnato da Neal Adams e The Tribe! All’interno, 50 pagine inedite in Italia e a colori: La vendetta del Barbaro di Thomas, Buscema e Severin! In più, ovviamente, articoli e illustrazioni mai visti finora! Direttamente dal 1976/1978!