UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi: trailer e data ufficiale del videogioco

Tutti gli appassionati dei manga e anime in generale non possono non conoscere UFO Robot Goldrake, una serie famosa in Italia come Atlas UFO Robot. Stiamo parlando di un anime televisivo di genere mecha prodotto dalla Toei Animation dal 1975 al 1977 e basato sull’omonimo manga di Gō Nagai. Quest’ultimo è una delle leggende più iconiche del mondo dei manga, che ha anche realizzato Devilman e Mazinga.

Tornando a parlare di Ufo Robot, la serie anime In Italia riscosse un notevole successo, al punto che addirittura le versioni italiane delle sigle furono fra i singoli più venduti del 1978. E con il presente articolo vogliamo parlare del videogioco ispirato alla serie di Nagai che si intitola UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi. Infatti Microids ha rivelato un video che mostra il gameplay di questo videogioco. Questo permette ai fan di immergersi in anteprima in una nuova dimensione in cui gli iconici mostri di Vega, come Dam Dam e Gorgon, prendono vita in un modo mai visto prima. Il progetto videoludico infatti sarà ricco e variegato, quindi tutto da approfondire.

UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi sarà disponibile il 14 novembre 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. La versione per Nintendo Switch sarà disponibile nel 2024. Il videogioco in questione seguirà il primo arco narrativo della serie anime, dando ai giocatori la possibilità di rivisitare i momenti più iconici di questa epica avventura.

Inoltre il gioco conterrà i memorabili temi musicali dell’anime, riorchestrati per garantire ai videogiocatori un’esperienza ancora più coinvolgente. Un un altro dettaglio che ci teniamo a riportare è che saranno disponibili una Collector’s e una Deluxe Edition di UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi.

Per quanto riguarda la Deluxe Edition, questa includerà chiaramente il gioco e anche una card lenticolare, una Steelbook esclusiva, un portachiavi e un poster. Di seguito ne riportiamo il contenuto tramite un’immagine ufficiale:

Mentre la Collector’s Edition conterrà un box da collezione, una statua esclusiva di Goldrake, dei bonus digitali e il Gioco. Anche qui saranno inclusi una card lenticolare, una Steelbook esclusiva, un portachiavi e un poster. In più chi opterà per la Collector’s Edition troverà un set di 3 spille, 4 litografie, un biglietto d’oro e un Artbook esclusivo. Di seguito il contenuto:

Basato sul famoso anime tratto dal manga UFO Robot Goldrake di Go Nagai, questo gioco d’azione permetterà ai nostalgici di vestire i panni di Actarus e del suo grande robot, per vivere epiche avventure.