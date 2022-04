Neal Adams, uno degli artisti di Batman più influenti nella storia del personaggio, è morto all’età di 80 anni. Secondo sua moglie, Marilyn Adams, il leggendario creatore di fumetti è morto giovedì a causa di una sepsi.

Più noto per il suo lavoro di illustratore negli anni ’60 e ’70 per la DC Comics, Adams era anche un combattente per i diritti di coloro che lavoravano nell’industria dei fumetti.

Insieme al suo frequente collaboratore Dennis O’Neil, Adams ha alterato la percezione del crociato incappucciato da spensierato avventuriero stravagante a un vigilante più oscuro, umorale e violento.

L’arte di Adams amplificava sia gli aspetti umani che quelli inumani di Batman, enfatizzando ogni muscolo e movimento atletico e facendo anche un ampio uso del mantello e del cappuccio del personaggio per proiettare un senso di drammaticità.

Una delle rappresentazioni più famose dell’artista del personaggio fu quando Batman combatté Ra’s al Ghul senza camicia, mantello o guanti. Ra’s al Ghul è un cattivo creato da Adams e O’Neil che è diventato uno dei membri più duraturi della mitologia di Batman.

L’immagine del petto nudo di Batman combinata con la sua iconica maschera è una grande rappresentazione di come Adams ha elevato la doppia natura del personaggio attraverso la sua arte.

Ora, secondo The Hollywood Reporter, Adams è morto giovedì di sepsi. Lascia la moglie Marilyn, i figli Josh, Jason e Joel, le due figlie Kris e Zeea e i nipoti. Dato lo status quasi leggendario di Adams, molti creatori di fumetti hanno anche parlato di quanto il lavoro di Adams li abbia ispirati.

Creatori come l’artista Marvel Bryan Hitch ha scritto di quanto fosse importante il suo lavoro per i creatori di fumetti che ricevono un giusto compenso.

It's always sad to hear of the death of a fellow comic book pro but when it's a legend like Neal Adams, it feels seismic. You simply can't understate the effect Neal had on the industry. There's a clear line in the sand, a before Neal and an after Neal.

— BRYAN HITCH (@THEBRYANHITCH) April 29, 2022