Jessica Jones e le sue varianti in una miniserie di Gail Simone

Sull’onda crescente del Multiverso torna in scena anche Jessica Jones, in una nuova miniserie in cinque numeri scritta da Gail Simone disegnata da Phil Noto.

Se sul fronte cinematografico il Multiverso è salito alla ribalta dopo gli eventi di Loki che hanno spalancato le porte a What If…?, Spider-Man: No Way Home e al prossimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, anche sulle pagine dei fumetti è sempre più protagonista.

Sono state lanciate in questi giorni le serie What If…? Miles Morales, Spider-Gwen: Gwenverse e Captain Carter, oltre ad essere un elemento preponderante delle trame attuali di Avengers, Avengers Forever e Miles Morales: Spider-Man.

Ora Comicbook ha rivelato in anteprima l’uscita di The Variants, una miniserie in cinque numeri in cui Gail Simone spingerà Jessica Jones verso un’indagine che la condurrà ad incontrare alcune proprie varianti nel Multiverso. La domanda è: Jessica riuscirà a lavorare bene con altre sé stessa, o le verrà voglia di ucciderle?

Intervistata, Gail Simone ha parlato così del progetto: