Haikyuu: Decisive Battle At The Garbage Dump, pubblicato un trailer ufficiale

Haikyuu ha deciso di non pubblicare una quinta stagione anime, risolvendo questo grande match sul grande schermo. Identificato come il primo dei due film conclusivi che porranno fine alla serie dopo il manga, “The Decisive Battle At The Garbage Dump” raggiungerà il pubblico giapponese nel prossimo febbraio.

Benché l’arrivo in Italia debba ancora essere ufficialmente confermato, un nuovo trailer è stato diffuso durante l’edizione di quest’anno del Jump Festa, offrendo agli appassionati dell’anime uno sguardo ravvicinato sulla prima parte dell’epilogo tanto atteso dal pubblico appassionato di questo anime spokon.

L’avventura del manga Haikyuu ha preso il via nel 2012, culminando nel 2020 con un finale coinvolgente per il protagonista Hinata. Dopo il capitolo conclusivo, i sostenitori si sono interrogati sulla possibilità di una quinta stagione curata da Production I.G. Invece di intraprendere la strada della quinta stagione, il franchise si chiuderà con due film, benché i dettagli relativi all’ultimo capitolo cinematografico debbano ancora essere svelati.

Il Jump Festa di quest’anno si presenta come un’occasione non solo per Haikyuu, ma anche per svelare numerosi elementi nel panorama dei franchise degli anime shonen. My Hero Academia ha presentato il trailer della settima stagione, e diverse altre serie hanno anticipato cosa riserva il futuro per le storie che hanno mosso i primi passi sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

Se non hai ancora avuto l’opportunità di immergerti nella storia di Hinata, le prime quattro stagioni sono fruibili in streaming su Crunchyroll. L’anime come ben sapete è tratto dal manga di Weekly Shonen Jump di Haruichi Furudate, Haikyu!! è un anime sportivo e slice of life che ruota attorno alla passione di Shoyo Hinata per la pallavolo.

Ispirato da un giocatore di pallavolo professionista, Hinata crea una squadra durante l’ultimo anno delle scuole medie. Purtroppo, la squadra si scontra con la formazione del “Re del campo” Tobio Kageyama nel loro primo torneo e subisce una sconfitta inevitabile. Nonostante questo duro colpo, Hinata giura di superare Kageyama. Una volta entrato al liceo, scopre con sorpresa che anche Tobio si è unito alla squadra.

Fonte Comic Book