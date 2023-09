Haikyuu!!: il regista parla del suo ritorno per il nuovo film anime

La serie anime di Haikyuu!! si concluderà con un importante progetto basato su due film, e il regista del gran finale dell’anime ha detto la sua sul suo ritorno per il nuovo film di Haikyu.

L’anime di Haikyu ha lanciato lo speciale Haikyu!! Progetto Finale che concluderà tutto l’adattamento anime in generale. Con l’intenzione di adattare gli eventi dagli archi finali del manga di Haruichi Furudate, i fan conoscono finalmente la data di uscita ufficiale di uno dei due nuovi film. Affrontando la partita tra Karasuno e Nekoma ai Nazionali, l’anime ha dei grandi progetti.

Il primo dei due film di Haikyuu!! riprende l’anticipazione della fine della quarta stagione anime, che proietta la rivincita tra Karasuno e Nekoma. Intitolato Haikyu!! Il Film: Battaglia Decisiva alla Discarica, debutterà nei cinema giapponesi a febbraio dell’anno prossimo. E con il presente articolo vogliamo riportare che il regista di questo film ha parlato dei nuovi aggiornamenti del film con i fan e ha pubblicizzato cosa sta succedendo nel primo grande film del franchise.

Susumu Mitsunaka tornerà dall’anime televisivo Haikyu per dirigere e scrivere Haikyu!! Il Film: Battaglia Decisiva alla Discarica per lo studio di animazione Production I.G. e il regista è rivolto sui social media per anticipare quanto segue su ciò che i fan potrebbero aspettarsi di vedere.

“Dirigerò Haikyu!! ancora una volta. Spero di portare qualcosa di unico che può essere realizzato solo in formato cinematografico. Tutti i membri dello staff sono molto entusiasti del loro lavoro, quindi ho grande fiducia in loro. Grazie per il vostro supporto.”

Questo film in arrivo uscirà nelle sale cinematografiche giapponesi il 16 febbraio 2024,l. Tuttavia al momento non ci sono ancora informazioni su una data di uscita internazionale. Mitsunaka scriverà e dirigerà questo primo progetto cinematografico con Takahiro Kishida che tornerà anche come disegnatore dei personaggi. Takahiro Chiba sarà ancora il direttore capo dell’animazione. Anche il secondo film non ha ancora rivelato alcun dettaglio al momento della stesura di questo articolo.

Fonte – Comicbook