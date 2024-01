One Piece 1104: il manga svela il segreto di Kuma

One Piece sta raggiungendo il momento più critico dell’attuale arco in corso nel manga. Infatti con la presenza di Jaygarcia Saturn e dell’ammiraglio Kizaru l’isola di Egghead sta per andare incontro ad una situazione irreversibile visto che l’Astro di Saggezza ha dato l’ordine di far partire il Buster Call. I capitoli precedenti hanno mostrato diversi flashback che documentavano il passato del padre di Bonney, Kuma. E la situazione è cambiata grazie in parte alle azioni attuali di Kuma.

Scegliendo le sue alleanze e partecipando all’attuale scontro tra i Cappelli di Paglia e il Governo Mondiale, il capitolo 1104 di One Piece ha rivelato un importante segreto che coinvolge sia Kuma che Vegapunk. La storia delle origini di Kuma è assolutamente tragica. Nasce in una condizione di schiavitù e finisce per diventare un cyborg al servizio dei Cinque Astri per salvare Bonney da morte certa. Nel recuperare la sua mente e sferrare un duro colpo contro Saturn, Kuma è diventato ancora una volta una forza del bene e si è assicurato una reunion con la figlia singhiozzante. Sorprendentemente, come spiega Vegapunk, Kuma non dovrebbe più essere in grado di agire secondo la sua volontà, tuttavia ha proprio dimostrato l’opposto.

Mentre Kuma finalmente si riunisce con Bonney, Vegapunk osserva e tenta di decifrare cosa è successo al cyborg. Lo scienziato non ha inserito alcun interruttore di autodistruzione. Infatti sapeva che se lo avesse aiutato a trasformarsi in una bomba, lo avrebbero inevitabilmente usato come arma suicida, ma alla fine ha mantenuto le loro condizioni. Si scopre che Vegapunk ha inserito un interruttore di spegnimento totale, che ha attivato in questa fase del manga. Infatti si aspettava che kuma si trasformasse in uno stato vegetativo totale, senza la capacità di agire di sua iniziativa o addirittura eseguirà gli ordini.

Vegapunk quindi continua a cercare di decifrare come Kuma abbia bypassato il suo interruttore di spegnimento. “Non c’è alcuna ragione per cui avrebbe dovuto mettersi in movimento e nessuna base scientifica logica per il suo arrivo su quest’isola dove si trova Bonney!” dice Vegapunk. Potrebbe trattarsi della forza fisica dei bucanieri, ma in realtà non è altro che la forza inarrestabile dell’amore.

Fonte – Comicbook