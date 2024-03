Dragon Ball: annunciato il parco a tema!

Dragon Ball riceverà il suo primo parco a tema. Si tratta di una grossissima notizia che permetterà a tutti i fan di entrare fisicamente a far pare del mondo incredibile creato dall’iconico Akira Toriyama. Il grande progetto è stato da poco annunciato in collaborazione con il team di Shueisha. A quanto pare, il primo parco a tema Dragon Ball al mondo sarà costruito in Arabia Saudita con l’aiuto della Quiddiya Investment Company.

La Qiddiya Investment Company con sede in Arabia Saudita ha annunciato che costruirà l’unico parco a tema Dragon Ball al mondo come parte del suo giga progetto” Qiddiya “. Questo è il messaggio presente sul sito ufficiale di Dragon Ball.

World’s only Dragon Ball Theme Park announced! • Opening in Qiddiya City, Saudi Arabia

• 500K square meters size

• To feature: Kame House, Capsule Corporation, and Beerus's Planet.

• Five state-of-the-art rides as part of a lineup of 30+ attractions More Info:… pic.twitter.com/GMAJuJdGiG — Hype (@DbsHype) March 22, 2024

Secondo il nuovo comunicato stampa, il parco a tema sarà composto da sette diverse aree distribuite su 500.000 metri quadrati. Il parco stesso prevede di ricreare il mondo di Dragon Ball che includerà aree come il Pianeta di Beerus, la Kame House, la Capsule Corporation e altro ancora. “Nel parco, i visitatori potranno unirsi a un’avventura con Goku e i suoi amici mentre si godono il mondo di Dragon Ball, dall’inizio della serie fino a Dragon Ball Super“, si legge ancora nell’annuncio.

E ovviamente un parco a tema dedicato al franchise di Toriyama non sarebbe nulla senza le attrazioni. Il parco a tema vanterà cinque giostre all’avanguardia insieme a più di 30 attrazioni. Inoltre, nel parco verrà collocata una replica di Shenron alta 70 metri che farà parte delle montagne russe. E per finire, il parco a tema ospiterà i fan in un hotel sempre a tema.

Come si può immaginare, questo enorme parco a tema sta per diventare una delle principali destinazioni per i fan del franchise. Ciò dimostra anche il tipo di eredità che Toriyama ha lasciato. Sicuramente l’attaccamento, già radicato, alla serie è aumentato in questo mese in seguito alla tragica notizia della scomparsa di Akira Toriyama, morto il 1 marzo. L’improvvisa scomparsa del mangaka ha lasciato milioni di persone in lutto e continuano a riversarsi tributi da tutto il mondo per il sense. Adesso possiamo solo supporre che il parco tematico in questione incarnerà lo spirito di Toriyama.

