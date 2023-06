Joker: L’Uomo Che Ha Smesso Di Ridere 1 | Recensione

Tobia Brunello 2023-06-16T18:00:46+02:00 Autori: Matthew Rosenberg, Carmine Di Giandomenico, Francesco Francavilla Formato: 17X26, 32pp., S., colori Prezzo: € 3,00 (Variant 5,00 €) Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 13/05/2023

Dopo la conclusione della serie firmata da James Tynion IV durata 16 numeri, il Joker torna con questa nuova L’Uomo Che Ha Smesso Di Ridere scritta da Matthew Rosenberg.

Alle matite troviamo due eccellenze italiane, ovvero Carmine Di Giandomenico, che firma la storia principale, e Francesco Francavilla, disegnatore delle storie d’appendice ispirate alle storie degli anni ‘70.

In Joker: L’Uomo Che Ha Smesso Di Ridere Rosenberg fa tornare il Joker a Gotham City, ma è un ritorno di breve durata: spinto dai suoi “colleghi” Enigmista, Maschera Nera e Due Facce a farsi nuovamente da parte, decide di lanciarsi alla conquista del sottobosco criminale nel resto degli Stati Uniti: Los Angeles, New York, Chicago, Miami, Houston… Con un colpo di mano Joker elimina tutti i boss criminali del paese e decide di proclamarsi nuovo leader criminale degli States!

The Joker: The Man Who Stopped Laughing #1 pic.twitter.com/Uh4GsQ2zCp — daily riddler (@riddler_daily) December 28, 2022

Ma è davvero così? E chi è quel gangster incappucciato miracolosamente sopravvissuto all’esecuzione da parte di Joker a Gotham City che funge da voce narrante?

L’inizio di questa vicenda cattura bene lo spirito folle, caotico e iconoclasta di Joker, pur regalando una vicenda che è di puro intrattenimento senza troppi piani di lettura (almeno inizialmente). È un numero puramente introduttivo, che costruisce le basi per le vicende dei numeri successi e termina con una rivelazione a sorpresa che spinge a leggere il numero successivo con curiosità.

The Joker – The Man Who Stopped Laughing #1 pic.twitter.com/XxCzPgSjss — Jokerka (@Lexie_Jokerka) October 4, 2022

Il titolo della serie, L’Uomo Che Ha Smesso Di Ridere, sembra ricollegarsi a L’Uomo Che Ride, revisione di Ed Brubaker delle classiche origini di Joker, ma potrebbe apparire più chiaro nei numeri successivi.

I disegni di Di Giandomenico sono come di consueto di ottimo livello: da notare soprattutto l’espressività di tutti i suoi personaggi e la cura negli sfondi.

La storia di appendice è la prima di una serie di omaggi di Rosemberg alle storie “assurde” che popolavano gli albi DC tra la fine degli anni ‘60 e gli anni ‘70, dove i disegni e i colori di Francesco Francavilla riescono a richiamare quegli anni pur donando un’atmosfera pulp e oscura. Troviamo un Joker che si innamora improvvisamente di Power Girl e per cercare di conquistarla si lascia andare ad una scia di gesti eclatanti… e distruttivi.

Nel mezzo tutta una serie di gag, tra cui una carrellata di look tratti dalle varie incarnazione live-action del personaggio.

In definitiva un inizio promettente per questa nuova avventura del Principe Pagliaccio del Crimine, una serie che non promette niente di sconvolgente ma che promette di intrattenere e divertire. Se siete alla ricerca di un Joker folle che si diverte a essere se stesso, date un’occhiata a Joker: L’Uomo Che Ha Smesso Di Ridere 1. Questa è una storia che non lo rende ultra-malvagio, né sadico: si sta semplicemente divertendo.