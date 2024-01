Dragon Ball: il produttore di Toei svela i piani del franchise per il 2024

Dragon Ball è la serie shonen più famosa di sempre e nonostante siano passati quasi 40 anni dal suo debutto, non smette mai di appassionare i fan. Stiamo parlando di un franchise che continua ad offrire contenuti ai suoi fan non solo con il manga della serie Super disegnato da Toyotaro, ma anche con il prossimo progetto anime.

Dal cinema alla televisione fino ai videogiochi, il famoso Saiyan è praticamente ovunque. Goku sarà altrettanto impegnato nel 2024, e infatti con il presente articolo vogliamo riportare che durante una recente convention in Europa, il produttore di Toei ha dato ai fan una nuova anticipazione dei piani del franchise per il 2024.

Esattamente in Spagna si è tenuto l’evento Manga Barcelona 2023 poco prima dell’arrivo del nuovo anno. E in questa occasione è apparso Yosuke Asama. Il dirigente è un produttore della Toei Animation EU. Naturalmente, la sua apparizione al Manga Barcelona 2023 ha portato a ricevere domande su Dragon Ball, e il produttore ha risposto dicendo che nel 2024, Dragon Ball compirà 40 anni e Toei Animation prevede di organizzare numerosi eventi per commemorare l’uscita di Dragon Ball Daima in tutto il mondo.

Stando a queste parole piuttosto generiche, emergono due cose. Il primo è legato al 40° anniversario di Dragon Ball che rappresenta di per sé un’enorme pietra miliare. Il secondo punto invece riguarda Dragon Ball Daima. Il nuovo progetto anime uscirà quest’anno e sarà canonico alla storia di Goku. Rivelato al Comic Con di New York, Daima seguirà le vicende di Goku e degli altri guerrieri Z, i quali si ritroveranno tutti di nuovo bambini, come risultato della richiesta di un desiderio da parte di un soggetto sconosciuto.

Dragon Ball Daima è forse l’evento più importante e atteso dai fan, ma non è l’unico. Dopotutto, il manga scritto e disegnato da Akira Toriyama compirà 40 anni a novembre di quest’anno. Non ci è dato sapere al momento può dire quali sorprese Akira Toriyama potrebbe avere in serbo per questo traguardo. Quindi per ora, i fan del battle shonen faranno meglio a tenere gli occhi e le orecchie aperti per eventuali annunci dell’ultimo minuto.

Fonte – Comicbook