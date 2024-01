“Watanare – Non Esiste che ci Mettiamo Insieme… Oppure sì? 1” è un intrigante manga yuri che trae ispirazione da un gigantesco fraintendimento, dando vita a una divertente commedia romantica. Pubblicato in Italia dalla Planet Manga, la storia segue Renako Amaori, il cui ingresso alle scuole superiori è inizialmente vissuto come l’opportunità per un nuovo inizio. Tuttavia, le cose prendono una piega imprevista, portando Renako a connettersi con Mai Ozuka, una delle ragazze più popolari della scuola. Il risultato? Una commedia d’amore yuri unica nel suo genere.

Il manga si apre quindi con Renako, la protagonista, che affronta il periodo delle scuole superiori con la speranza di reinventarsi. Tuttavia, il destino le riserva una serie di imprevisti, in particolare quando si avvicina a Mai Ozuka, un’icona di popolarità nella scuola. Il loro rapporto, al contrario delle aspettative di Renako inizia con un fraintendimento che getta le basi per una commedia romantica ricca di risate e situazioni imbarazzanti.

Watanare 1 – RECENSIONE

La trama di “Watanare” sfrutta abilmente il tema del fraintendimento, che, sebbene comico apre le porte a dinamiche relazionali interessanti. L’autore riesce a trasformare un inizio maldestro in una storia avvincente che cattura l’attenzione del lettore. L’elemento yuri, che si focalizza su relazioni romantiche tra donne, aggiunge uno strato di freschezza e diversità al genere romantico.

Lo stile delle tavole di “Watanare” è notevole per la sua semplicità e chiarezza. Il disegno, pulito e ben definito, si adatta perfettamente al tono leggero e umoristico della storia. Le espressioni facciali dei personaggi, in particolare durante i momenti comici, sono ben realizzate e contribuiscono all’umorismo della narrazione.

Un aspetto degno di nota è la caratterizzazione dei personaggi, che si evolvono in modo interessante nel corso della storia. Renako è presentata come una protagonista con la quale i lettori possono facilmente identificarsi, mentre Mai Ozuka aggiunge una dinamica intrigante alla trama con la sua personalità carismatica e il suo ruolo nella scuola.

La commedia all’interno del manga è un elemento chiave che contribuisce al suo fascino. Le situazioni imbarazzanti e i dialoghi comici sono ben orchestrati, creando un’atmosfera leggera e divertente. Tuttavia, è importante notare che l’umorismo può essere soggettivo, e ciò che può far ridere alcuni lettori potrebbe non avere lo stesso effetto su altri.

In conclusione, “Watanare – Non Esiste che ci Mettiamo Insieme… Oppure sì? 1” offre una prospettiva fresca e divertente nel genere yuri. Con il suo inizio basato su un fraintendimento gigantesco, la storia promette una commedia romantica ricca di colpi di scena e momenti esilaranti. Lo stile pulito delle tavole e la caratterizzazione ben sviluppata dei personaggi aggiungono ulteriori punti di forza a questa opera. Se sei un appassionato di storie yuri o alla ricerca di una commedia romantica diversa dal solito, “Watanare” potrebbe essere una scelta intrigante per il tuo scaffale di manga.