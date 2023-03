Marvel-Verse: Guardiani della Galassia | Recensione del volumetto dedicato a Star-Lord e soci

Tobia Brunello 2023-03-20T19:00:27+01:00 Autori: Tim Seeley, Brian Michael Bendis, Jim Cheung, Andrea Di Vito, Mike Del Mundo, AA. VV. Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 9,90 Brossurato a colori 15×23. – 112 pagine Data di pubblicazione: 10/11/2022

Questo volumetto Marvel-Verse dedicato ai Guardiani della Galassia è sicuramente differente dagli altri volumi della collana.

I Guardiani della Galassia sono stati senza dubbio uno spartiacque del Marvel Cinematic Universe: dopo i successi ottenuti con personaggi consolidati come Iron Man e gli Avengers, dedicare un film ad un gruppo di personaggi di secondo piano, protagonisti di una testata all’epoca chiusa da tre anni, era sicuramente un grosso azzardo.

Il successo ottenuto dalla pellicola di James Gunn ha sdoganato l’approdo di un gran numero di personaggi più o meno oscuri del Marvel Universe al cinema, ma allo stesso tempo ha cementato la fama di una formazione di Guardiani della Galassia che era nata come qualcosa di sperimentale nei fumetti, con personaggi dimenticati o completamente reinventati rispetto alle loro versioni più classiche.

Nel comporre un volume Marvel-Verse in previsione dell’uscita di Guardiani della Galassia Vol 3 nelle sale, alla Marvel si sono quindi ritrovati senza storie “classiche” da proporre: le storie più “antiche” di questo volumetto sono alcune storie brevi, originariamente proposte come Infinite Comics digitali, scritte da Brian Michael Bendis in occasione del rilancio della serie nel 2013 e poi raccolte in versione cartacea nello special Guardians of the Galaxy: Tomorrow’s Avengers, nell’ambito del lancio della pellicola del 2014. Si tratta di quattro episodi incentrati su quattro diversi membri dei Guardiani disegnati da Michael Avon Oeming (Drax), Mike Del Mundo (Groot e Gamora) e Ming Doyle (Rocket Raccoon) che offrono un breve ritratto della personalità dei personaggi in piccole avventure separate, che si concludono con l’offerta di Star-Lord di riformare i Guardiani della Galassia.

@Marvel Infinite comics of GOTG Groot and Gamora by @DeadlyMike are fantastic with vivid color and fluidity. It would be really cool to see issues maybe even a book with all the Guardians. pic.twitter.com/c75YYhO9WW — Colt Loves Comics (@ColtLovesComics) November 7, 2021

A parte queste storie, troviamo un paio di episodi speciali realizzati sull’onda del successo dei film, per offrire storie di facile fruizione e slegate dalla continuity delle serie regolari ai lettori. La prima storia, Guardians of the Galaxy: Best Story Ever (uscita anch’essa in versione Infinite Comics all’epoca), scritta da Tim Seeley e disegnata da Reilly Brown, Iban Coello e Jacopo Camagni, è un’avventura che riprende appieno lo spirito dei Guardiani cinematografici, applicandolo alla versione cartacea con un taglio adatto a qualsiasi pubblico, anche quello più giovane. Rinchiusi in un carcere galattico, Star-Lord e Rocket Raccoon raccontano gli avvenimenti che hanno preceduto il loro arresto, una storia che tocca tutti gli angoli del lato cosmico della Marvel, tra Thanos, il Tribunale Vivente, Nebula e le Grazie di Gamora… Ma sarà vero quello che raccontano? Una storia leggera, divertente e dinamica, particolarmente adatta ad una raccolta del genere.

Segue quindi Guardians of the Galaxy: Galaxy’s Most Wanted, una storia che si rifà invece alla continuity del Marvel Cinematic Universe in una sorta di prologo al primo Guardiani della Galassia, in cui vediamo la coppia formata da Rocket e Groot in azione come cacciatori di taglie prima del fatidico incontro con Star-Lord e Gamora. Un’avventura scritta da Will Corona-Pilgrim e disegnata con maestria da Andrea Di Vito, che riesce a tenersi aderente alla visione cinematografica di James Gunn nelle ambientazioni, nei costumi e nelle fattezze dei personaggi pur rielaborandola e riadattandola alle specifiche del fumetto.

Guardians of the Galaxy: the most wanted (2014) Andrea Di Vito

he looks a little weird… but he is definetely a raccon, thats for sure, nice expressions too 5/10 pic.twitter.com/1ntqslFZRA — Nawy 💫 (Nawy) 💫 (@na_wey) May 10, 2018

Infine, chiudono questo volumetto Marvel-Verse due storie disegnate da un Jim Cheung in splendida forma e tratte dai primi due numeri della serie Guardians of Infinity, un po’ lontane dall’idea dei Guardiani della Galassia che può avere un lettore che li conosce principalmente attraverso i film. La prima, scritta da Jason Latour, ha peraltro per protagonista un personaggio normalmente non associato ai Guardiani, ovvero la Cosa, che ha fatto parte del gruppo per un certo periodo tra il 2015 e il 2017, impegnato a rinverdire i suoi fasti di lottatore di wrestling in un’arena aliena per procurare a Rocket i pezzi necessari per riparare la loro navicella. Una bella storia che scava nello spirito di Ben Grimm, che si aggrappa alla sua umanità nonostante all’esterno venga visto come un mostro, anche se è una scelta inconsueta per un volumetto che dovrebbe presentare i membri più “classici” dei Guardiani.

Guardians of Infinity #1 has a great #Thing story in it from @jasonlatour and Jim Cheung. One of the best in years! pic.twitter.com/2dcXdmF6X5 — Jeff McClelland (@JeffMcClelland) December 16, 2015

Così come è abbastanza distante dalla versione cinematografica il ritratto di Drax che offre l’ultima storia, scritta da Robbie Thompson sempre per i disegni di Jim Cheung. Qui il Distruttore è disperso e intrappolato in una sorta di illusione onirica, mentre Rocket e il gruppo dei Cavalieri Spaziali sono sulle sue tracce. Il focus è incentrato sulla malinconia di Drax, che si vede per un momento padre e marito, cosa che gli è stata negata nella sua vita precedente da Thanos, solo per rendersi conto che quella dimensione gli è definitivamente negata.

In definitiva il volumetto fa un buon lavoro nell’offrire un buono spaccato dei Guardiani per quanto possibile, anche se la scelta delle ultime due storie sembra più dettata dal valore dei disegni di Cheung che dalla rappresentatività delle stesse. Buonissimo comunque il livello dei disegni anche nelle storie precedenti, tra il classicissimo Di Vito e i più sperimentali Oeming e Del Mundo.