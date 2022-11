Marvel-Verse: Black Panther | Recensione del volumetto antologico di Pantera Nera

Tobia Brunello 2022-11-24T19:00:07+01:00 Autori: Jeff Parker, Manuel Garcia, Ed Hannigan, Jerry Bingham, Ralph Macchio, Peter B.Gillis, Nnedi Okorafor, Leonardo Romero Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 9,90 Brossurato a colori 15×23. – 128 pagine Data di pubblicazione: 13/10/2022

In occasione dell’uscita nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever Panini ha pubblicato questo volumetto Marvel-Verse che, in un formato estremamente economico, raccoglie una piccola selezione di storie che aiutano ad entrare nel mondo di Pantera Nera e del Wakanda.

La prima storia raccolta in Marvel-Verse: Black Panther è tratta da Marvel Adventures: Fantastic Four #10, una serie dedicata ad un pubblico giovane che nei primi anni 2000 ha raccontato una versione riadattata ai tempi delle prime avventure dei Fantastici Quattro. Nell’episodio in questione Jeff Parker e Manuel Garcia introducono il personaggio di Pantera Nera discostandosi alquanto nettamente dalla versione originale della storia di Stan Lee e Jack Kirby. La storia è abbastanza semplice e lineare, ma fa un buon lavoro nell’introdurre in poche pagine tutti gli elementi caratteristici del Wakanda, a partire dalla diffidenza e la chiusura verso il mondo esterno (che porta al più classico degli scontri per fraintendimento tra T’Challa e i Fantastici Quattro) per passare al suo status di utopia tecnologica e sociale. Purtroppo però il finale, con lo scontro con l’anonima banda di contrabbandieri che dovrebbe rappresentare l’antagonista comune, è estremamente sbrigativo e si conclude in maniera troppo brusca.

Si passa poi a un paio di storie particolari, le ultime due della serie Black Panther uscite nel 1979, due episodi che il team creativo di Ed Hannigan e Jerry Bingham volevano utilizzare per riprendere le trame della gestione McGregor che la gestione Kirby aveva brutalmente troncato (i due avevano già risolto le trame abbandonate in maniera ugualmente brutale dall’abbandono di Kirby). Purtroppo questi si rivelarono appunto gli ultimi due episodi della serie e la trama, nuovamente troncata, sarebbe stata risolta in alcuni episodi di Marvel Premiere solo tempo dopo. Un peccato, perché lo status quo lanciato da Hannigan in queste due storie era estremamente interessante e sarebbe stato uno dei concetti ripresi nel Marvel Cinematic Universe.

Infatti queste storie si aprono con T’Challa nell’ambasciata wakandiana di New York, alle prese con rappresentanti degli Stati Uniti che lo incalzano sulla posizione del Wakanda nello scacchiere internazionale. In seguito il re del Wakanda riceve la visita degli Avengers e ha un confronto con Capitan America riguardo lo status di simboli nazionali. In poche pagine Hannigan getta i semi di quelli che sarebbero stati molti anni più tardi, a partire dalla serie Marvel Knights scritta da Christopher Priest, i leitmotiv più ricorrenti delle serie di Black Panther.

Black Panther 14! March 1979! Ed Hannigan and Jerry Bingham who took over the series from Jack King Kirby with issue 13. Series ends with 15. Picks back up for a few issues in Marvel Premiere. #BlackPanther #Marvel #comics #comicbooks #comicbookcollection pic.twitter.com/gSKKcUHtLT — Comic Who Loves Comics (@FrankiePaul64) June 24, 2021

Il doppio episodio poi continua con uno scontro tra Pantera Nera (affiancato da Cap e dagli Avengers) contro il redivivo Klaw, sua vecchia nemesi e assassino del padre. Niente di particolarmente eclatante, anche se Jerry Bingham, con il suo stile classico, ha l’occasione di disegnare buone sequenze d’azione.

Bingham che ritroviamo ai disegni anche nella storia successiva, scritta da Peter Gillis e Ralph Macchio e tratta da Iron Man Annual #5 del 1982, che presenta un team-up tra due personaggi che purtroppo nella loro versione cinematografica non hanno avuto grandi occasioni di interagire, ovvero Iron Man e lo stesso Pantera Nera.

Iron Man Annual #5 – War And Remembrance! released by Marvel on November 1982 #marvel #ironman #marvelcomics pic.twitter.com/Ed2PoRgm9A — Comic Book Addicts (@comicbookaddt) April 24, 2020

In una storia che sembra aver fornito molti elementi al primo film di Black Panther, assistiamo ad un colpo di stato organizzato da Eric Killmonger in occasione di una finta morte di T’Challa (orchestrata grazie all’aiuto di Tony Stark). Una storia vecchio stampo in cui l’eroe nominalmente ospite, Black Panther finisce per rubare la scena a quello che dovrebbe essere il protagonista (Iron Man) e che perciò risulta particolarmente adatta a questa raccolta Marvel-Verse.

Infine, per anticipare le tematiche del film Black Panther: Wakanda Forever, questo volumetto Marvel-Verse si chiude con il primo episodio della serie Shuri del 2018, in cui la sorella di T’Challa deve fare i conti con la scomparsa del fratello, perso nello spazio insieme al suo fidanzato Manifold. È solo il primo episodio della serie scritta da Nnedi Okorafor, ma fa un ottimo lavoro nel raccontare brevemente la storia passata di Shuri e a delinearne il carattere, indipendente e testardo ma allo stesso tempo eroico e generoso. I disegni di Leonardo Romero raffigurano un Wakanda decisamente molto più debitore della visione di Ryan Coogler nel primo film di Black Panther rispetto a quanto visto nelle storie precedenti e veicola in maniera estremamente efficace lo stato d’animo dei vari personaggi, in una storia che non presenta molta azione.

In definitiva una raccolta estremamente eterogenea che però nel complesso fa un buon lavoro nel presentare, attraverso storie meno famose e leggibili in maniera indipendente, alcuni dei tratti più caratteristici del Wakanda e che possono essere riconoscibili anche da chi ha una conoscenza mutuata principalmente dai film.