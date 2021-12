The Ancient Magus’ Bride: il primo OAD disponibile su Crunchyroll

Il primo dei tre OAD di The Ancient Magus’ Bride è finalmente disponibile sulla piattaforma Crunchyroll.

Il titolo completo della produzione animata, ossia The Ancient Magus’ Bride -The Boy from the West and the Knight of the Blue, si basa su una storia parallela realizzata da Kore Yamazaki.

A seguire, la sinossi ufficiale:

Poco prima che Chise diventasse una studentessa a tempo pieno, durante il sonnellino di Cartaphilus… lei riceve un invito all’accademia e, con l’aiuto di Elias e degli altri, inizia a prepararsi. Durante un giorno davvero pieno di impegni arriva uno spriggan portando la notizia secondo cui “qualcosa è andato storto durante la Caccia Selvaggia”. Gabriel, un ragazzo normale appena arrivato da Londra, era annoiato. Della situazione, di essere stato separato dagli amici, di trovarsi in un luogo a lui sconosciuto. Di tutto. Guardava fuori dalla finestra, come se volesse fuggire attraverso essa, quando ha scorto del fumo di tabacco. Quando è corso fuori per rincorrerlo è successo l’impossibile: il suo mondo ha iniziato a sovrapporsi a quello nascosto dei maghi.

Manga e anime di The Ancient Magus’ Bride in Italia

L’anime è stato trasmesso in simulcast, tra il 2017 e il 2018, sempre su Crunchyroll:

Chise Hatori, 15 anni. Sola e senza speranze nel futuro, viene comprata a un’asta da un mago non-umano di nome Elias Ainsworth. Superate le prime incertezze, la ragazza inizia così una nuova vita come sua discepola e futura sposa. La vita insieme al mago scorre lenta e pacifica, finché un giorno, arriva da Londra, insieme ai libri di magia inviati da Angelica, un libro illustrato giapponese, che le riporta alla mente i tristi ricordi della sua infanzia solitaria. Chise Hatori, 8 anni. “Questa è la mia storia.”

Il manga, invece, è edito da Star Comics. A seguire, la sinossi del primo volume: