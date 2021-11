Crunchyroll annuncia Spy x Family e altri anime per il 2022

In occasione della fiera Anime NYC Crunchyroll ha annunciato alcuni dei nuovi anime che arriveranno sulla piattaforma il prossimo anno.

I nuovi annunci seguono quello relativo alla seconda parte de L’Attacco dei Giganti Final Season.

Crunchyroll – i primi anime per il 2022

Spy x Family

In arrivo nel 2022

Dal manga omonimo di Tatsuya Endo, edito da Planet Manga in Italia.

L’esperta spia nome in codice <Twilight> ha trascorso la sua vita in missioni sotto copertura, tutto per il sogno di un mondo migliore.

Ma un giorno riceve un nuovo ordine particolarmente difficile dal comando.

Per la sua missione deve formare una famiglia e iniziare una nuova vita?!

Tomodachi Game

Aprile 2022

Trasposizione animata del manga di Yuki Sato, realizzata dallo studio Okuru to Noboru.

Shikimori’s Not Just a Cutie

Aprile 2022

Dal manga di Keigo Maki, a cura dello studio Doga Kobo.’

The Dawn of the Witch

Aprile 2022

Dalla serie di light novel fantasy di Kakeru Kobashiri, ambientate nello stesso universo di Grimoire of Zero.

Dance Dance Danseur

2022

È il primo adattamento anime in assoluto di un manga di George Asakura (Piece of Cake, edito da Goen), animato da MAPPA per la regia di Sakai Munehisa (Zombie Land Saga).

A Couple of Cuckoos

2022

Trasposizione anime del manga di Miki Yoshikawa (Yamada-kun e le 7 Streghe, uscito per Star Comics), a cura degli studi Shinei Animation e Synergy SP.

AOASHI

Aprile 2022

Adattamento anime del manga sul calcio di Yugo Kobayashi, realizzato da Production I.G.

In/Spectre Stagione 2

2022

La prima stagione del 2020 è disponibile su Crunchyroll Italia:

La diciassettenne Kotoko si trova in una situazione particolare. Quando era piccola è stata rapita dagli spiriti chiamati yōkai ed è tornata senza una gamba e un occhio. Ha da allora la capacità di comunicare con gli esseri dell’oltretomba, sia positivi che pericolosi. Kotoko è sola in questo mondo finché Kurō, il ragazzo per cui ha una cotta e che guarda da lontano, incontra uno yōkai! Come se essere toccato dal sovrannaturale non fosse abbastanza, anche la vita del ragazzo è un disastro