Spy x Family – prime sequenze e dettagli dell’anime

Spy x Family godrà di una trasposizione anime a cura di Wit Studio (Vinland Saga) e CloverWorks (The Promised Neverland).

L’adattamento anime del manga di Tatsuya Endo debutterà, come precedentemente trapelato, nel corso del 2022.

A seguire il primo video promozionale:

Kazuhiro Furuhashi (Mobile Suit Gundam UC, Rurouni Kenshin, Dororo) dirige la serie anime, Kazuaki Shimada (The Promised Neverland) cura il character design e [K]NoW_NAME (Fairy gone, Dorohedoro, Sakura Quest) produce le musiche.

Takuya Eguchi interpreta Loid Forger.

A seguire le visual di annuncio:

A proposito di Spy x Family

In Giappone Tatsuya Endo pubblica i capitoli di Spy x Family dal 25 Marzo 2019 sul servizio di manga online Shonen Jump Plus della casa editrice Shueisha.

La serie si compone attualmente di 7 volumi; il volume 7 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021, mentre il volume 8 è previsto per il 4 Novembre.

La prima novel della serie si intitola Kazoku no Shozo (Ritratto di Famiglia), è scritta da Aya Yajima e illustrata dal maestro Endo, ed è uscita in Giappone il 2 Luglio 2021 sotto l’imprint Jump j Books di Shueisha.

La serie è disponibile in digitale in tutto il mondo in lingua inglese e spagnola sulla app ufficiale Manga Plus, in contemporanea alla pubblicazione dei capitoli in Giappone.

Manga Plus descrive così la serie:

L’esperta spia nome in codice <Twilight> ha trascorso la sua vita in missioni sotto copertura, tutto per il sogno di un mondo migliore.

Ma un giorno riceve un nuovo ordine particolarmente difficile dal comando.

Per la sua missione deve formare una famiglia e iniziare una nuova vita?!

Planet Manga pubblica l’edizione Italiana cartacea da fine Ottobre 2020, occasione in cui sono state pubblicate anche le riedizioni delle due precedenti opere dello stesso autore, Tista e Gekka Bijin — già pubblicate dallo stesso editore negli anni scorsi.