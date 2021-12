Gigant: la cover dell’ultimo volume del manga di Hiroya Oku

Il profilo Twitter di Manga Mogura RE ha condiviso la cover del 10 volume di Gigant, il manga dell’estroso Hiroya Oku.

Il decimo tankobon del manga in questione uscirà, in Giappone, il 27 dicembre 2021. Fino a qualche mese fa, l’opera registrava una vendita di copie, in ogni angolo del globo, pari a 1,5 milioni.

Gigant e affini: le opere di Hiroya Oku in Italia

A seguire, la sinossi del primo volume in lingua italiana di Gigant edito da Planet Manga:

UN MANGA MOZZAFIATO DALL’AUTORE DI GANTZ E INUYASHIKI. Hiroya Oku è un mangaka totalmente fuori dagli schemi e con questa nuova opera sposta l’asticella dell’assurdo ancora più in alto. Protagonisti della storia: un ragazzo delle superiori che vuole diventare regista e una giovane attrice porno…

Planet Manga distribuisce anche le altre opere di Hiroya Oku. Come, ad esempio, Inuyashiki:

Il genio ribelle del fumetto giapponese torna con una serie fantascientifica che vi lascerà senza fiato! Hiroya Oku, l’autore di GANTZ, ci fa entrare nella vita di Ichiro Inuyashiki, un uomo come tanti che vedrà la propria vita stravolta da un evento incredibile… Pronti a restare a bocca aperta?

E il celeberrimo Gantz:

Riecco il fumetto che ha catturato milioni di fan in tutto il mondo con il suo mix di fantascienza, scene di lotta mozzafiato e donne incredibilmente sensuali. GANTZ, il capolavoro di Hiroya Oku, torna a grande richiesta in una nuova edizione per tutti coloro che non hanno ancora avuto l’opportunità di conoscerlo.

Sullo store digitale di Yamato Video, è possibile acquistare il doppio box dell’anime di Gantz: