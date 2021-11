Appare-Ranman: Yamato Video annuncia il doppiaggio italiano

Yamato Video ha annunciato il doppiaggio italiano di Appare-Ranman!, serie anime del 2020 già proposta in streaming sottotitolato dalla casa editrice milanese.

Il cast di doppiaggio italiano di Appare-Ranman! comprende:

Appare Sorano: Andrea di Maggio

Kosame Isshiki: Francesco Venditti

Hototo: Flavio Carloni

Lian Jing Xia: Marta Rapperini

Cronista: Flavia Altomonte

Kuroda: Antonio Sanna

Hanbei: Maurizio Fiorentini

Al Lyon: Thomas Rizzo

TJ: Alessandro Messina

Capo scuderia: Ambrogio Colombo

Dylan: Maurizio Merluzzo

Segue il trailer doppiato:

Il XIX secolo è agli sgoccioli. Il brillante, ma poco socievole inventore Appare Sorano e l’astuto, ma ben poco temerario samurai Kosame Isshiki, si ritrovano accidentalmente su una nave diretta verso l’America. Una volta sbarcati e senza il becco di un quattrino, i due decidono di partecipare alla Trans-America Wild Race, una corsa che percorre tutto il continente da Los Angeles fino a New York e che premia i vincitori con un grossa somma in denaro! Pur di ritornare a casa in Giappone, i due dovranno affrontare una schiera di sfidanti uno più folle dell’altro a bordo dei loro bolidi!

Pianificato da Takeshi Kikuchi (HaruChika, Brave Witches) e Daijou Kudou, la serie è diretta e sceneggiata da Masakazu Hashimoto (già regista di alcuni film di Crayon Shin-chan, Tari Tari e Soul Eater NOT!).

Si compone di 13 episodi animati da P.A. Works (Maquia).

Ahndongshik (Gagoze) cura l’adattamento manga sulle pagine della rivista di seinen manga Young Ace di Kadokawa.