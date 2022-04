Suzume no Tojimari: ecco la data di uscita del nuovo film di Makoto Shinkai

Di recente Makoto Shinkai, conosciuto per Your Name, Weathering With You, ha rivelato la visual dell’eroina del titolo, una foto, e la data di uscita del suo primo nuovo film in tre anni, Suzume no Tojimari (letteralmente, La chiusura della porta di Suzume).

La sua uscita è prevista per l’11 novembre di quest’anno.

Suzume no Tojimari è il nuovo film di Makoto Shinkai

Il film mostra Suzume di spalle, mentre cammina verso quella che sembra essere una piccola ex città termale.

“Una locanda in stile ryokan giace abbandonata e abbandonata, le stanze sono invase da edera arricciata, insegne bucherellate e arrugginite“.

Il video teaser del film debutterà sul canale TOHO Movie su YouTube domenica 10 aprile alle 13.00 italiane.

“Dobbiamo pensare a come chiudere le molte porte che abbiamo lasciato aperte“, dice Shinkai mentre continua a lavorare al film. “Ho conferito questa responsabilità a Suzume mentre viaggia attraverso il Giappone chiudendo varie porte. Spero sinceramente che questo film lasci il pubblico con grandi sorrisi ed eccitazione mentre escono dal teatro“.

Shinkai descrive Suzume no Tojimari come una moderna storia d’avventura, un film d’azione e un road movie.

La storia segue Suzume, una ragazza di 17 anni di una tranquilla cittadina di Kyūshū che incontra un giovane in cerca di una porta. Trovano una porta tra le rovine della montagna e Suzume la apre.

Presto, altre porte iniziano ad aprirsi intorno al Giappone, portando disastri dall’altra parte. Il film descrive la liberazione e la crescita di Suzume, mentre chiude le porte che stanno causando il disastro.

Shinkai ha affermato che tre punti importanti del film sono che si tratta di un road movie in giro per il Giappone, una storia sulla “chiusura delle porte” piuttosto che sull’apertura e un motivo per visitare il cinema.

Shinkai dirige il film e scrive la sceneggiatura. È anche accreditato della storia originale. Masayoshi Tanaka sta disegnando i personaggi. Kenichi Tsuchiya, che ha lavorato nella realizzazione di Your Name e Garden of Words) è il direttore dell’animazione.