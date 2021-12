Suzume no Tojimari è il nuovo film di Makoto Shinkai

CoMix Wave Films ha annunciato che il prossimo anime film di Makoto Shinkai sarà Suzume no Tojimari.

Lo staff include:

Soggetto originale / Sceneggiatura / Regia: Makoto Shinkai

Character Designs: Masayoshi Tanaka (Toradora!, anohana)

(Toradora!, anohana) Animation Director: Kenichi Tsuchiya (your name.)

(your name.) Art Director: Takumi Tanji (5 cm al secondo)

La produzione ha lanciato anche il sito web ufficiale e l’account Twitter del film.

Per la serata di oggi è programmata una conferenza stampa dedicata.

L’uscita di Suzume no Tojimari nei cinema del Giappone è prevista per l’Autunno 2022.

Aspettando Suzume no Tojimari

Ricordiamo che i precedenti film animati di Shinkai sono editi da Dynit in home video.

Recentemente Star Comics ha pubblicato il cofanetto Makoto Shinkai Collection che include le versioni manga di:

La Voce delle Stelle

Noboru è da sempre innamorato della compagna Mikako e, terminate le scuole medie, sogna di poter frequentare insieme a lei le superiori. Ben presto, però, scopre che la ragazza è stata selezionata per una missione spaziale ai confini della galassia per svolgere delle ricerche sugli alieni…

Una volta che Mikako sarà in viaggio nello spazio, come farà Noboru a comunicare con lei? Le sue preoccupazioni e i suoi dubbi sono destinati ad aumentare in proporzione alla distanza che l’astronave della sua amata percorrerà giorno dopo giorno…

5 cm al Secondo

Takaki e Akari si sono conosciuti sui banchi della scuola elementare e da allora, nonostante la vita li abbia separati, il ragazzo non ha mai smesso di pensare all’amica. La nostalgia che prova è talmente forte da spingerlo a cercarla anche dopo molti anni…

Finite le elementari, Akari si trasferisce in un’altra città e Tanaki, con il passare del tempo, si rende conto che in lui sta maturando un sentimento che va oltre l’amicizia…

Il Giardino delle Parole

Takao è uno studente di liceo che aspira a diventare uno stilista di calzature. Un giorno di pioggia, in un giardino, fa la conoscenza di Yukari Yukino, una giovane donna più grande di lui. Con molta discrezione, senza chiedere nulla sulle proprie vite private, compresi il nome e l’età, i due cominciano a scambiare qualche parola, per poi avvicinarsi sempre più, giorno dopo giorno, ad ogni nuovo incontro. Ma quell’incanto che sembra quasi sospeso nello spazio e nel tempo è destinato presto a svanire, per lasciare posto a una realtà dalla quale entrambi non potranno fuggire…

Weathering With You

Durante l’estate della prima superiore, Hodaka è scappato di casa, lasciando la sua isola per raggiungere la lontana Tokyo. Nella metropoli, però, non ha nessuno su cui contare e si trova ben presto in difficoltà. Un giorno, mentre è in preda allo sconforto, in un fast food conosce una ragazza, Hina, che è dotata di un potere straordinario, e l’incontro cambierà la sua vita in maniera radicale.