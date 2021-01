Weathering with You, il film più recente del regista Makoto Shinkai, ha avuto un’incredibile successo guadagnandosi una nomination come miglior film internazionale agli Oscar, ma non solo. Tutt’oggi sta ancora ispirando numerosi progetti, collaborazioni con cafè (aperto a Tokyo e Osaka) e creazioni, come gli ombrelli che imitano la grafica più iconica del film!

Weathering with You: porta sempre con te gli ombrelli ispirati al film

I nuovi ombrelli ispirati al film Weathering with You sono progettati in modo tale che, quando guardi il cielo attraverso l’ombrello, sembra che Hina stia galleggiando in alto proprio come ha fatto nel film (chi lo ha visto sicuramente si ricorderà la scena), rendendo questi ombrelli un must per i fan del film, perfetti, per altro, anche per creare dei meravigliosi servizi fotografici perché, a seconda del tempo e dell’ora del giorno, la vista sarà totalmente diversa!

È possibile affitare gli ombrelli attraverso il servizio di condivisione di ombrelli i-Kasa, che si trova in centinaia di stazioni in tutta Tokyo e in altre città del Giappone. Di solito questo servizio mette a disposizione solo ombrelli semplici, eppure, per un periodo limitato, hanno deciso di distibuire questi ombrelli arricchiti dall’immagine della protagonista femminile del film Hina, stampata insieme alla sua famosa frase: “Sai, si chiarirà ora“, e il logo giapponese del film, sotto.

L’affitto degli ombrelli costa 70 yen (0,56 euro) per 24 ore fino al 3 gennaio. Si possono trovare in 14 luoghi intorno alle stazioni di Shinjuku, Shibuya e Yoyogi, dove è ambientata la trama centrale del film, ma è possibile restituirli a qualsiasi postazione di servizi i-Kasa sparsi per la città. Per le posizioni specifiche di ogni stand, controlla l’app “i-Kasa”, disponibile sia per Android che per Apple.

Withering with you – l’anime

Withering with you è un film d’animazione giapponese del 2019 scritto e diretto da Makoto Shinkai. L’uscita del film nei cinema giapponesi è avvenuta il 19 luglio 2019. In Italia è stato distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit.

Makoto Shinkai è considerato un maestro assoluto dell’animazione giapponese capace di creare panorami che hanno commosso e stregato milioni di fan in tutto il mondo, con titoli come Your Name, 5 cm al Secondo, Il Giardino delle Parole, I Bambini che Inseguono Le Stelle e La Voce delle Stelle.

Dalla storia sono stati tratti un romanzo e una mini serie manga entrambi pubblicati dalla J-pop.

