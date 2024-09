Tornano i Challengers of the Unknown, insieme a Batman, Superman e Wonder Woman

I Challengers of the Unknown, uno dei gruppi più celebri della DC, torneranno questo dicembre e porteranno con sé anche alcuni amici famosi, in una nuova miniserie serie di cinque numeri realizzata dallo scrittore di Plastic Man No More! Christopher Cantwell e dal disegnatore di Freccia Verde Sean Izaakse. Nella miniserie vedremo il ritorno degli avventurieri e “super-scienziati” Ace Morgan, June Robbins, Prof Haley, Red Ryan e Rocky Davis, che ora lavorano al fianco della ripristinata Justice League.

JUST ANNOUNCED – a new CHALLENGERS OF THE UNKNOWN limited series by Christopher Cantwell and @SeanIzaakse is coming this December.



I had the absolute pleasure of doing this variant featuring the Challs and The Trinity (And I finally got to draw Wonder Woman for the first time)!

In Challengers of the Unknown la squadra infatti gestisce “le operazioni quotidiane della base della Torre di Guardia della Justice League in orbita sopra la Terra, collaborando con Superman, Batman, Wonder Woman e il resto della Lega per sigillare le fratture che minacciano la galassia”. Non passa molto tempo, però, prima che emerga un nemico del passato dei Challengers. Chiunque sia questo misterioso nemico ha un legame con l’ondata di Darkseid che è al centro dell’iniziativa DC All In e “metterà in crisi non solo i Challengers, ma tutto l’Universo DC”.

Character design for Challengers of the Unknown variant by Dan Mora

Le origini artistiche degli Esploratori dell’Ignoto sono leggermente controverse. Jack Kirby – i cui New Gods torneranno presto al centro dell’Universo DC – è stato sicuramente uno dei creatori, ma si discute da tempo se Challengers sia stato un progetto solitario di Kirby o una collaborazione con Dave Wood o Joe Simon. Di sicuro sono evidenti molti elementi negli Esploratori dell’Ignoto che Kirby avrebbe poi ripreso in Fantastic Four, rivoluzionando il mondo dei comics e segnando la nascita della Marvel.

Al di là di chi abbia ideato l’avventurosa squadra, ha fatto la sua prima apparizione in Showcase #6 nel 1957, prima di ottenere una serie personale l’anno successivo, che sarebbe durata fino al 1971. Da allora la serie è stata ripresa a intermittenza, in particolare da Jeph Loeb e Tim Sale negli anni ’90 e da Howard Chaykin nel 2004.