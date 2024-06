Plastic Man No More!: a Eel O’Brian resta poco da vivere!

Brutte notizie in arrivo per Eel O’Brian in Plastic Man No More!, una nuova miniserie DC Black Label che avrà un approccio “hard-boiled” al classico supereroe DC Plastic Man, già protagonista di alcune delle storie più sperimentali pubblicati dall’editrice.

Plastic Man No More! è una miniserie in quattro numeri realizzata dallo scrittore nominato agli Eisner Christopher Cantwell e dall’artista Alex Lins, che analizza cosa potrebbe accadere se i poteri di Eel O’Brien iniziassero a venir meno inaspettatamente.

Here’s my and @nathanfairbairn’s cover to the just announced

🚫PLASTIC MAN: NO MORE🚫 pic.twitter.com/QebWVoMRlN — CHRIS SAMNEE (@ChrisSamnee) June 13, 2024

La risposta, dice Cantwell, è ispirata a un classico del cinema horror…

“Non so voi, ma quando penso a Plastic Man, penso immediatamente a David Cronenberg. C’è un elemento di body horror nella sua storia che ho sempre trovato affascinante. E di recente mi sono anche ritrovato a chiedermi: “Come morirebbe davvero Plastic Man? Che aspetto avrebbe? È immortale? E poi ho pensato al modo lungo e particolarmente sgradevole in cui le materie plastiche e i prodotti petroliferi reali si decompongono, quando e se finalmente lo fanno. È così che ho imparato a conoscere la depolimerizzazione e il processo chimico di ‘disfacimento’, grazie a un pomeriggio particolarmente deprimente trascorso su Internet, immaginando cosa sarebbe potuto accadere a Eel se la sua intera struttura cellulare avesse iniziato a cedere”.

PLASTIC MAN NO MORE: NEW FOUR ISSUE BLACK LABEL SERIES BY CHRISTOPHER CANTWELL, ALEX LINS, JACOB EDGAR, MARCELO MAIOLO pic.twitter.com/JXeWFpkpCw — Let’s Talk Plastic Man (Neil) (@PlasticManTalk) June 13, 2024



Plastic Man No More! vede il criminale diventato supereroe imbarcarsi in una missione con la Justice League, che però va terribilmente male e gli provoca danni cellulari catastrofici. Apparentemente in fin di vita, Plastic Man si rende conto di avere poco tempo per salvare suo figlio che, secondo il comunicato stampa della DC, “potrebbe aver ereditato dal caro vecchio papà qualcosa di più dei suoi superpoteri…”.