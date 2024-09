New Champions, gli eroi che vogliono cambiare il mondo (ma fanno arrabbiare Fabian Nicieza)

Creati come immaginarie “spalle” dei supereroi più famosi per una serie di variant cover, i New Champions stanno per ricevere la propria serie regolare nel 2025.

Questo gennaio infatti lo sceneggiatore Steve Foxe (SPIDER-WOMAN, TIMESLIDE) e il disegnatore Ivan Fiorelli (DAREDEVIL: WOMAN WITHOUR FEAR, TIMESLIDE) si riuniscono per reinventare ciò che significa essere un eroe adolescente nell’Universo Marvel in NEW CHAMPIONS!

Last year, all-new heroes inspired by Marvel icons debuted in the hit New Champions Variant cover series, and over the past few months, a few have popped up in in-universe titles across Marvel Comics. pic.twitter.com/obWO7h2rgR — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) September 17, 2024

Nel corso dell’’anno scorso, i fan hanno conosciuto nuovi eroi ispirati alle icone Marvel nella serie di variant cover New Champions, lanciata sull’onda del successo di Spider-Boy. Da allora, i lettori non vedevano l’ora che facessero il loro debutto nell’universo e, dopo che alcuni di loro sono apparsi in varie testate negli ultimi mesi, ora esploderanno sulla pagina in una loro serie in corso.

A parte Maystorm (giovane eroina che si rifà a Storm degli X-Men), che è stata “dirottata” nel nuovo Ultimate Universe come coprotagonista di Ultimate X-Men della sua creatrice Peach Momoko, abbiamo visto o vedremo presto apparire molti dei New Champions nei vari angoli dell’Universo Marvel sulle pagine di varie serie: Amaranth sta per esordire sulle pagine di Scarlet Witch, Fantasma in quelle del prossimo Ghost Rider: Robbie Reyes Special mentre, nel ciclo conclusivo dell’ultima serie di Spider-Woman, abbiamo fatto la conoscenza di The Assembly, un gruppo di base a San Francisco composto da molti dei futuri New Champions.

Il gruppo inizia con Liberty, Hellrune, Moon Squire e Cadet Marvel, ma si espanderà rapidamente nel corso del primo arco della serie quando altri New Champions risponderanno alla chiamata! Ma non tutti sono destinati a diventare eroi e alcuni hanno connessioni oscure con la tradizione Marvel che potrebbero portare al disastro la squadra nascente prima che possa decollare. Ogni Nuovo Campione ha una storia da raccontare e insieme hanno un mondo da cambiare! Mistero, azione e dramma vi aspettano quando la squadra di supereroi adolescenti più amata della Marvel Comics si riunirà!

CHI SONO I NEW CHAMPIONS?

Che cosa hanno in comune quattro ragazzi le cui vite sono state rovinate dall’HYDRA, la misteriosa protetta di Scarlet Witch, una maledetta giocatrice di roller derby e una Wakandiana in fuga? Non molto! Ma quando i misteriosi poteri di Hellrune si attivano per riunirli, dovranno imparare in fretta a lavorare come una squadra o affrontare l’ira del Culto di Hela!

Steve Foxe ha spiegato come si è approcciato alla serie:

“Non appena ho visto le varianti dei Nuovi Campioni, la mia mente ha iniziato a correre sognando le possibili origini, i poteri e i nomi in codice di queste immaginarie spalle. Fare Reverse-engineering dal cast dalle copertine è stato diverso da qualsiasi altro processo creativo in cui sono stato coinvolto, e sono oltremodo entusiasta di far debuttare un’intera nuova classe di eroi Marvel (e alcuni cattivi!) in NEW CHAMPIONS al fianco di Ivan Fiorelli, che fa sentire ognuna di queste nuove aggiunte come se fossero state parte del tessuto dell’universo da sempre. Morivo dalla voglia di scrivere una squadra di eroi adolescenti per tutta la mia carriera: è il momento della vita di ognuno di noi in cui stiamo capendo chi siamo veramente, e aggiungere la magia norrena, i pugni a reazione o i portali infernali accidentali a questa ricerca di identità è una ricetta per l’oro narrativo.”

Ivan Fiorelli si è lanciato nel progetto con entusiasmo:

“Non vedo l’ora di immergermi in NEW CHAMPIONS! Ciò che mi entusiasma davvero di questo progetto è l’opportunità di portare volti nuovi nell’Universo Marvel e di esplorare qualcosa di completamente nuovo. Questi giovani eroi hanno le loro storie da raccontare e non vedo l’ora di vedere come cresceranno e si evolveranno visivamente nel corso della serie. Spero che i lettori si divertiranno a leggere le nostre pagine tanto quanto io mi divertirò a illustrarle!”.

New heroes assemble to change the world. Stay tuned! #MarvelComics pic.twitter.com/V3vsr4Vg6S — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) September 16, 2024

Non tutti nell’ambiente Marvel si sono dimostrati così entusiasti però. Fabian Nicieza, storico sceneggiatore di X-Men, X-Force, Cable e Deadpoole co-creatore dei New Warriors negli anni ‘90, non ha nascosto il suo fastidio nel vedere riutilizzato lo stesso slogan che fu utilizzato per lanciare la sua serie, dopo decenni in cui, a suo dire, la Marvel non ha mai capito i New Warriors e ne ha dilapidato il potenziale.

After decades of mishandling and not understanding what New Warriors was actually all about, takes a bit of nerve for Marvel to graft its themes to a different title down to using its original ad copy.

Of course they have the right to use it.

That doesn’t make using it right. pic.twitter.com/sT37Qd2TiX — FabianNicieza (@FabianNicieza) September 19, 2024